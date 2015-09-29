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Kuzey Kore'den Vatan Partisi'ne kutlama mesajı

Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın 96. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

29 Eylül 2015 23:19

Kuzey Kore'yi yöneten ve genel sekreterliğini devlet başkanı Kim Jong Un'un yaptığı İşçi Partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın 96. kuruluş yıldönümünü nedeniyle, Vatan Partisi'ne bir kutlama mesajı gönderdi.

Ulusal Kanal’ın haberine göre, 18 Eylül 2015 tarihli, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi adına gönderilen mesajda Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’nın 96. Kuruluş Yıldönümü kutlanıyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’de Büyükelçiliği’nin bulunmaması sebebiyle mesaj, Sofya Büyükelçiliği aracılığıyla gönderildi.

Vatan Partisi adına bu mesaja cevaben bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner, “Milli Hükümet’in kurulmasıyla birlikte Kore Savaşı’nı hukuk düzleminde de bitirecek ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’ni açacağız” dedi. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası, 22 Eylül 1919 tarihinde Dr. Şefik Hüsnü Değmer tarafından İstanbul ’da kurulmuştu.

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