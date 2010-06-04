Kuzey Kore'den savaş uyarısı

T24 -



Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Ri Jang Gon, "Kore yarımadasındaki durum o kadar kötü ki her an bir savaş çıkabilir" dedi.





26 Martta Güney Kore'ye ait bir savaş gemisinin batmasıyla 46 donanma mensubu yaşamını yitirmişti.





Uluslararası bir soruşturma komisyonunun raporunda, geminin batmasına Kuzey Kore denizaltısından atılan torpidonun yol açtığı belirtilmişti. Kuzey Kore raporu yalanlarken, Seul'u sahte kanıtlar üretmekle suçlamıştı.







