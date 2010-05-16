Kuzey Kore'den Libermann'a: Diplomatik embesil

T24-

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Lieberman'ı "affetmeyeceklerini" belirtip, "aşırı sağcı" ve "diplomatik embesil" diye tanımladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman (Yisrael Beiteniu-Evimiz İsrail), geçen hafta Japonya ziyareti sırasında, Kuzey Kore'yi Suriye ve İran ile birlikte "Şer ekseninin yeni parçası" olarak nitelendirmiş, bu üç ülkenin aralarında işbirliği yaparak, kitlesel imha silahları üretip yaydıklarını öne sürmüş, tüm dünya için bir tehdit oluşturmakla suçlamıştı.

Lieberman, ayrıca geçen Aralık ayında Tayland'da kargo uçağında bulunan silahları da gündeme getirip, ele geçirilen bu silahların da Kuzey Kore tarafından, Hamas ve Hizbullah'a gönderileceğini öne sürmüştü.

Aralık ayının 12'sinde, Tayland'da uçakta füzeler ve RPG'lerin de aralarında bulunduğu 40 tondan fazla silah yükü ele geçirilmiş, Tayland, uçağın Pyongyang'dan kalktığını bildirmişti. Uçak dokümanları yükün Tahran'a gideceğini göstermesine rağmen, İranlı yetkililerden yalanlama gelmişti.

Lieberman, Pyongyang'ın Suriye ve İran'ın füze programlarına destek verdiğini de öne sürmüştü.

Avigdor Lieberman, Salı günü de Kuzey Kore'nin bir nükleer silah denemesinin hemen ardından İsrail Ordu radyosuna yaptığı açıklamada da uluslararası kamuoyundan İran ve Kuzey Kore'nin nükleer heveslerini önlemek için tüm güçlerini kullanmalarını istemiş; Kuzey Kore'de "çılgıncasına bir silah yarışı gördüklerini" belirtmişti.

Lieberman'ın iddialarına Kuzey Kore'nin yanıtı gecikmeden geldi ve üslubu da oldukça sert oldu.

Ülkenin devlet ajansında da yayımlandığı belirtilen Kuzey Kore Dışişleri Sözcüsünün açıklamasında, Lieberman'ın iddiaları yalanlanarak, ülkenin kitlesel imha silahları satışı ile bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Lieberman için "aşırı sağcı " ve "diplomatik embesil" nitelemelerini kullanan Kuzey Kore Dışişleri Sözcüsü, asıl İsrail'in nükleer programı ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini genişlettiğinden dolayı eleştirildiğini hatırlatıp, "İsrail'i bu konuda affetmeyeceğiz. Kuzey Kore'nin onurunun lekelenmesine müsaade etmeyiz. İsrail'in bu konuda yaymaya çalıştığı yalanları da kabul etmiyoruz" dedi.

