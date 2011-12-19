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Dünya

Kuzey Kore’den füze denemesi!

Kuzey Kore'nin 17 yıllık lideri Kim Jong Il’in öldüğünün açıklanmasından birkaç saat sonra kısa...

19 Aralık 2011 02:00

T24 - Kuzey Kore'nin 17 yıllık lideri Kim Jong Il’in öldüğünün açıklanmasından birkaç saat sonra kısa menzilli füze denemesi yaptığı öne sürüldü.

Güney Kore’nin Yonhap haber ajansına konuşan bir hükümet yetkilisi, "Kuzey Kore bu sabah kısa menzilli bir füze test etti. Söz konusu füze denemesi, askeri makamlarımız tarafından yakından izlendi" dedi. 

Kuzey Kore’den füze denemesi

Yonhap, adının açıklanmasını istemeyen hükümet ve askeri yetkililere dayandırdığı haberinde füze testinin kıyı açıklarında gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Ancak Güney Kore Savunma Bakanlığı bu haberi doğrulamadı.
 
Associated Press'e konuşan iki Güney Koreli askeri yetkili de füze testinin yapıldığını doğrulayamacaklarını, bunu yapmanın istihbarat konularında yorum yapmamalarını öngören politikayı ihlal anlamına geleceğini ifade etti.

Her iki askeri yetkili, füze testinin rutin bir tatbikat olabileceğini ve Kim'in ölümüyle çok da bağlantılı olmayabileceğini ifade etti.


Tansiyon yükseliyor

Kim'in ölümünün ardından ortaya atılan senaryolar arasında Kuzey Kore'nin güç kaybetmediğini ispatlamak için füze denemesi yapabileceği de yer alıyordu.

Kim'in ölümünün Asya'da tansiyonu artırması bekleniyor.

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