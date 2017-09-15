Kuzey Kore'den fırlatılan füze Japonya üzerinden geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin hafta başında sertleştirilmiş yaptırım kararları aldığı Kuzey Kore yeniden füze denemesi yaptı. Güney Kore ve Japonya hükümet yetkilileri tarafından Kuzey Kore'nin Sunan yakınlarında tanımlanamayan bir füze fırlattığı ve füzenin Hokkaido adasının üzerinden geçerek 770 kilometre yükseklikte 2 bin kilometre mesafe kat ettikten sonra Pasifik Okyanusuna düştüğü açıklandı. Kuzey Kore 29 Ağustos'ta da orta menzilli füze denemesi yapmış ve bunun sonucunda Pyongyang yönetimine uygulanan yaptırımların sertleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Yaptırımlara kulak asmayan Kuzey Kore son haftalarda füze denemelerini arttırmıştı. Kuzey Kore ABD topraklarını da menziline alan uzun menzilli taşıyıcı füze geliştirme çalışmalarını hızlandırmış ve BM yaptırımlarına misilleme olarak Japonya'yı atom bombası atmakla tehdit etmişti.

BMGK yeniden toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinin ardından bugün olağanüstü toplanacağı bildirildi. Akşam saatlerinde yapılacak olan toplantının ABD ve Japonya tarafından talep edildiği açıklandı.

Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006 yılından bu yana en güçlü ve altıncı hidrojen bombası denemesini yaptığını duyurmasından sonra Pyongyang'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasıyla ilgili ABD'nin karar tasarısı BMGK tarafından kabul edilmişti. Kuzey Kore'den tekstil ürünleriyle kömür ve cevher ithalini yasaklayan yaptırımlar Rusya ve Çin'in onayını alabilmek için yumuşatılmıştı. Kuzey Kore yönetimi yaptırım kararına sert tepki vererek Japonya'yı ‘batırmak', ABD'yi ise ‘küle çevirmekle' tehdit etmişti.

Sert kınama

Füze denemesini kınayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson "devam etmekte olan provokasyonların sadece Kuzey Kore'nin diplomatik ve ekonomik olarak yalnızlaşmasına sebep olduğunu" söyledi. Kuzey Kore'nin provokasyon amacıyla füze fırlatmasının müttefikleri Japonya halkına son haftalarda yapılmış ikinci tehdidi temsil ettiğini belirten Tillerson bütün ülkelere Kuzey Kore rejimine karşı yeni adımlar atmaları yönünde çağrıda bulundu.

ABD sabah saatlerinde fırlatılan füzenin orta menzilli olduğunu ve ABD ve ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki adası Guam için tehlike oluşturmadığını duyurdu. Kuzey Kore kısa süre önce ABD'yi atom bombası atmakla tehdit etmişti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe füze denemesini sert ifadelerle kınadı. Abe, "Faaliyetleriyle dünya barışını tehdit eden Kuzey Kore'ye açık bir mesaj göndermek üzere dünya devletleri birlik olmalıdır”, dedi.

DW, Reuters/AG, BK

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