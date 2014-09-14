Kuzey Kore'den ABD vatandaşına 6 yıl hapis



Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Matthew Todd Miller başkent Pyöngyang'daki Yüksek Mahkeme önüne çıkarıldı.

24 yaşındaki Miller, ülkeye nisan ayında giriş yapmış, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü vizesini yırtıp yere atması üzerine göz altına alınmıştı. İddiaya göre Miller, olay sonrasında Kuzey Kore'den iltica talebinde bulunmuştu.

İddianamede, "ABD vatandaşının turist kisvesi altında Kuzey Kore'de hükümete karşı düşmanca eylemde bulunmak üzere Kuzey Kore'ye geldiği" ileri sürüldü. Davayla ilgili daha fazla ayrıntı açıklanmadı.

Cezasını çekmek üzere bir çalışma kampına yollandığı kaydedilen Miller, Kuzey Kore'nin çeşitli gerekçelerle tutukladığı üç ABD vatandaşından biriydi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bundan bir hafta önce yayınlanan bir bildiride, tutuklu ABD vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılması talep edilmişti.