-KUZEY KORE'DEN "İYİ İLİŞKİLER" VAADİ SEUL (A.A) - 01.01.2011 - Kuzey Kore yönetimi, nükleer silahsız bir Kore yarımadası taahhüt ettiğini ve rakibi Güney Kore ile ilişkilerini geliştirmeyi arzuladığını bildirdi. Kuzey Kore ordusunun Güney Kore'nin Yeonpyeong adasını, ölümlere yol açan topçu ateşine tutmasının ardından, Kuzey yönetimi tarafından yayınlanan geleneksel yeni yıl mesajında, iki ülke arasında varolan gerginliğin en kısa sürede sona ermesi gerektiği belirtildi. Pyongyang'ın mesajında, iki Kore arasındaki ilişkilerin gelişimi ve Kuzey ile Güney'in birleşmesi için daha kararlı adımların atılması yönünde çağrıda bulunuldu. Diğer yandan Kuzey Kore, aynı zamanda kendi askeri gücünü geliştireceğini ve "yarımadada oluşan gergin ortam nedeniyle, gerçek savaşı aratmayan yoğun askeri eğitimi sürdürdürmesi gerektiğini" belirtiyor.