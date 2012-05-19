Kuzey Kore'de insan etini koyun diye sattılar

Kuzey Kore’den kaçmayı başararak Güney Kore’ye sığınan 230 kişi, insan eti yedikleri veya satmakla suçlanan insanların idamlarına tanık olduklarını anlattı. İdam edilenler arasında öldürdükleri kişilerin etlerini marketlere koyun eti olarak satanlar da var.



Kore Ulusal Birlik Enstitüsü’ne açıklamada bulunan sığınmacılar, Kuzey Kore’nin yamyamlarla olan ilginç geçmişini tekrar gündeme getirdi. Dünyanın en izole ülkesinde yamyamlık vakaları, ilk olarak 1990’lı yıllarda, 2 milyon insanın ölümüne neden olan kıtlık dönemlerine ortaya çıkmıştı. Güney Kore’nin Yonhap haber ajansı, yamyamlığın bugün de devam ettiğini öne sürdü.

Güney Kore’ye kaçan sığınmacılardan biri, en son olarak Musan kentinde bir kişinin yamyamlık suçlamasıyla idam edildiğine tanık olduğunu, bundan önce ise 2006 yılında bir baba ile oğlunun insan eti yerken yakalandıkları için Doksong kentinde kurşuna dizildiklerini anlattı.

Sığınmacılara göre bir diğer vaka Aralık 2009’da Hyesam kentinde yaşandı. Bir kız çocuğunu öldürüp onu yemekle suçlanan bir kişi idam edildi. İdam edilen adamın ifadesinde, aşırı enflasyon ve kıtlık nedeniyle kızı öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Güney Kore’de gelecek hafta yayımlanacak olan yamyamlık raporuna, Caleb Misyonu adındaki misyoner grubun Kuzey Kore’den kaçırdığı belgeler de yer alıyor. Kuzey Kore polisine ait belgelerde, yamyamlık suçlamasıyla öldürülen çok sayıda kişi hakkında detaylı bilgi bulunuyor.



Ortaçağ vahşeti



Belgelerdeki bilgilere göre, idam edilen kişilerden biri, açlıktan ölme noktasına gelince baltayla iş arkadaşını öldürdü. İş arkadaşının bir kısmını yiyen Kuzey Koreli, geri kalanını yerel marketlere koyun eti olarak sattı.

Pyongyang hükümeti, uluslararası örgütler tarafından, kıtlık sorununu kendi halkına karşı bir silah olarak kullanmak ve bu sorun yaşanırken yasa dışı gıda ticaretine göz yummakla defalarca suçlanmıştı. Kuzey Kore ayrıca, uluslararası gıda yardımlarını en çok ihtiyacı olan kesime dağıtmamakla eleştirilmişti.

Kuzey Kore İçin Demokrasi Ağı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından geçtiğimiz yıl 500 sığınmacının katılımıyla yapılan ankette, sığınmacılardan 391’i hiçbir zaman gıda yardımı almadığını belirtti. Sığınmacılardan 109’u gıda aldığını belirtirken, 29’u aldıkları gıdaları Kuzey Koreli yetkililere teslim etmeye zorlandıklarını söyledi.