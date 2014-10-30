'Kuzey Kore'de 50 kişi dizi izlediği ve zina yaptığı için idam edildi'

Times gazetesi, Kuzey Kore'de 50 kişinin 'dizi izlemek, zina yapmak' gibi suçlar nedeniyle idam edildiğini yazdı.

Habere göre idam edilenler arasında hükümet partisinin kadrosundan isimler de yer alıyordu.

Gazete, idam edilenlerin isimleri açıklanmadığından ayının kesin olmadığını belirtti.

Güney Kore istihbarat servisine dayanan bilgilere göre, idam edilenlerin bazılarının "dizi izlemek gibi suçlardan mahkûm edildiğini" öne sürdü.

Dış dünyadan kopuk bir hayat

Kuzey Kore'deki televizyon ve radyolar, yabancı yayınlara asla yer veremiyorlar. İzleyici ve dinleyiciler çoğunlukla dünyanın geri kalanından tamamen kopuk bir hayat sürdürüyorlar.

Çin üzerinden ülkeye kaçak olarak sokulan Güney Kore televizyon programları ise, yıkıcı etkileri nedeniyle suç kapsamında değerlendiriliyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kore İşçi Partisi'nden 10 kişinin yabancı dizileri izlemek, rüşvet ve zinadan suçlu bulunduğunu, silahla vurularak idam edildiğini belirtti.

İstihbarat servisi ayrıca devlet başkanı Kim Jong-Un'un durumuna da altı hafta boyunca neden ortadan kaybolduğuna dair açıklama yaptı. Buna göre Kim Jong-Un, sağ bileğindeki bir kist nedeniyle ameliyat oldu ve bu nedenle altı hafta sonra bastonla ortaya çıktı.

BBCTürkçe