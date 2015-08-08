T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore zaman dilimini değiştiriyor

Değişikliği amacı 'Japon emperyalizminden kurtuluşu' simgelek

08 Ağustos 2015 15:14

Kuzey Kore devlet medyası, İkinci Dünya Savaşı sonunda 'Japon emperyalizminden kurtuluşu' simgelemesi için yeni bir zaman dilimine geçileceğini bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kuzey Kore şu anda Güney Kore ve Japonya ile aynı zaman diliminde; bu da Türkiye'den 7 saat ileri. Ama Pyongyang saati 15 Ağustos'ta 30 dakika geri alınacak.

1910'da Japonya'nın işgal ettiği Kore Yarımadası, o tarihe kadar Türkiye'den 6 buçuk saat ileriydi.

Güney Kore'den yapılan açıklamada, Kuzey'in yeni zaman dilimine geçme kararının iki ülke tarafından ortaklaşa işletilen Kuzey Kore'deki Kaesong fabrikasında bazı aksaklıklara neden olabileceğini söyledi.

 

Zaman dilimi değişimleri

 

Bir ülkenin hangi zaman diliminde olacağını onaylayan bir uluslararası kurum yok. Ülkeler hangi saat diliminde olacaklarına kendi başlarına karar veriyor.

Komşuları Avustralya ve Yeni Zelanda'da daha kolay iletişim kurmak amacıyla, 2011 yılında Samoa bulunduğu zaman dilimini değiştirmişti.

Kuzey Kore kendi özgün saat dilimini yaratan tek ülke de değil. Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez 2007 yılında 'gündoğumunun daha adil dağılımı için' saatleri yarım saat geri almıştı.

Venezuela şimdi Türkiye saatinden 6 buçuk saat ileride bir saat dilimine sahip.

ETİKETLER

zaman dilimikuzey korejaponya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24