Kuzey Kore yönetimi halkı uyardı: Çin'den gelen tozda Koronavirüs var, evden çıkmayın

Mevsimsel toz bulutlarıyla Covid-19 arasında bir bağlantı olabileceğine dair henüz bir bulgu yok.

'"Toksik maddeler, virüs ve patojenik mikroorganizmalar içeriyor"

Kuzey Kore Devlet Televizyonu KCTV, Çarşamba günü özel hava durumu bültenleri yayımlayarak ertesi gün için toz bulutu uyarısı yaptı. Bu bültenlerde toz bulutlarının "toksik maddeler, virüs ve patojenik mikroorganizmalar içerdiği" söylendi.

Yılın belli dönemlerinde Moğolistan ve Çin'deki çöllerden yükselen toz bulutları Kuzey ve Güney Kore'ye ulaşıyor. Havadaki toksik parçacıklarla birleşen bu toz bulutları iki ülkede de endişe yaratıyor.

Toz bulutları Covid-19 getirebilir mi?

Kuzey Kore devlet medyası, koronavirüsün havadan bulaştığını gösteren araştırmalar nedeniyle toz bulutunun ciddiye alınması gerektiğini söylüyor.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, koronavirüsün saatlerce havada asılı kalabileceğini açıklamıştı.

Ancak uzmanlar, bir kişinin bu yolla hastalığa yakalanmasının çok nadir bir durum olduğunu söylüyor.