Kuzey Kore yine füze mi deneyecek?

Kuzey Kore, bir iletişim uydusu taşıyacak olan bir roketi uzaya göndermeye hazırlandığını açıkladı. K. Kore 1996'da uydu fırlattığını açıkladığında da kısa menzilli füze denemişti



Pyong Yang bunun çok önemli bir ileri adım olacağını vurguladı.



BBC muhabirlerine göre, açıklama Kuzey Kore'nin bu uzun menzilli füze denemesine hazırlandığı yönünde komşularına verdiği en açık mesaj.



Kuzey Kore, 1998 yılında da kısa menzilli Taepodong-1 füzesini denemiş, bunu bir uydunun uzayda yörüngeye yerleştirilmesi olarak duyurmuştu.



Kuzey Kore Uzay Teknoloji Ajansı'ndan (KCNA) dün yapılan açıklamada, uydu göndermek için gerekli tüm çalışmaların sürdüğü, ''Kwangmyongsong-2'' adlı uydunun, ülkenin kuzeydoğusundaki Hwadae kentinden fırlatılacağı kaydedildi.



Ajans açıklamada ''Bu uydu başarıyla fırlatıldığında uzay teknolojimiz ekonomik açıdan güçlü bir ülke olma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır'' dedi.



Hwadae kentinin Kuzey Kore'nin sahip olduğu en uzun menzilli füzeler olan Taepodong-2'lerin fırlatma yeri olduğuna inanılıyor.



6,700 kilometre menzili olduğu söylenen Taeğodong füzesinin Amerika'nın Alaska eyaletine ulaşabilecek menzile sahip olduğuna inanılıyor.



Ama bu füze 2006 yılında denendiğinde fırlatıldıktan bir dakika sonra infilak etmişti.



Kuzey Kore'nin nükleer programının ele alındığı altılı görüşmeler askıda.



Kuzey Kore ile Güney Kore ilişkileri ise, Pyong Yang'ın Seul'ün sertlik yanlısı bir ismi yarımadanın birleştirilmesinden sorumlu bakanlığa atamasına tepki olarak bazı anlaşmaları iptal etmesi nedeniyle gergin.