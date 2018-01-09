Kuzey Kore ve Güney Kore sorunları diyalogla çözecek

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Temsilcileri bugün bir araya gelen Kuzey Kore ve Güney Kore sorunları diyalogla çözeceklerine dair bir ortak açıklama yaptı.

İki yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelen iki ülke yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada Kuzey Kore ve Güney Kore’nin askeri görüşmeler yapmak konusunda anlaştığı belirtildi.

İki Kore\'nin ortak açıklamasına göre, iki ülke askeri konularda görüşmeler yapma konusunda anlaştılar ve ilişkilerin geliştirilmesi için, askeri alanlar dışındaki konularda da ikili görüşmeler yapmayı kararlaştırdılar.

Kuzey Kore ve Güney Kore yetkilileri iki yıl aradan sonra ilk kez bugün ateşkes köyü olarak da bilinen Panmunjom köyünde görüştü.

Ana hedefi Kuzey Kore\'nin gelecek ay Güney Kore\'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları\'na katılımı olarak belirlenen toplantının ardından Kuzey Kore\'nin olimpiyatlara katılacağını açıklanmıştı.