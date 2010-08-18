-KUZEY KORE TWITTER VE YOUTUBE'DA SEUL (A.A) - 18.08.2010 - Kuzey Kore, internet paylaşım siteleri Twitter ve Youtube'a yönelerek, Güney Kore'ye karşı yürüttüğü "savaş propagandasını güçlendirdi." Kuzey Kore'nin devlet yönetimindeki "Uriminzokkiri" internet sitesi yetkilileri, geçen hafta yayınladıkları duyuruda, bir twitter hesabı ve bir Youtube kanalı olduğunu duyurdu. 80'den fazla görüntü, temmuz ayından itibaren dünya çapındaki video paylaşım sitesi Yotube'a "Uriminzokkiri" kullanıcı adıyla yüklendi. -"SAVAŞ KARŞITI"- Bir klipte Güney Kore Dışişleri Bakanı Yu Myung-van, "Amerikan hayranı hempa" olarak adlandırılırken, Yu'ya, yaşamınını ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un "koridorlarını paspaslayarak kazanması" tavsiye ediliyor. Kuzey Kore'de Uriminzok adıyla geçen hafta açılan twitter hesabının, bir haftadan az bir zamanda 3 binden fazla izleyicisi oldu. Kore'ce "bizim ulusumuz" anlamına gelen Uriminzok, düne kadar uruiminzokkiri'ye (Youtube) gönderdiği 11 seçili iletide, "Güney Kore Devlet Başkanı Li Myung-bak'ın hükümeti Amerikan aşüftesi" ifadesini kullandı, ABD ve Güney Kore'ye karşı "Kısasa kısas" tehdidinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip J. Crowley, "Kuzey Kore'nin daha çok yurttaşına toplumsal medya forumlarına dahil olmasını, internete tüm halkın girebilmesini sağlamasını dileriz" dedi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü Li Jong-joo ise "Kuzey Kore internet sitelerinin doğrudan hükümete bağlı olup olmadığını somut olarak teyit edemedik. Ama aynı Kuzey Kore devlet üslubu" dedi. İnternet: http://www.twitter.com/uriminzok http://www.youtube.com/user/uriminzokkiri