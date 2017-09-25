Kuzey Kore: Trump bize savaş ilan etti

Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerginlik daha da tırmandı. New York'ta BM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda bir konuşma yapan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, "Trump ülkemiz liderliğinin varlığını daha uzun süre koruyamayacağını iddia ediyor. Trump ülkemize savaş ilan etmiştir" ifadelerini kullandı. Ri, Amerikan savaş uçaklarını vuracakları tehdidinde de bulundu.

ABD başkanı Trump BM Genel Kurulu'nda geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Kuzey Kore'nin nükleer programını sürdürmesi durumunda bu ülkeyi "tamamen yok etmekle" tehdit etmişti.

Hafta sonunda ise ABD'ye bağlı bombardıman ve savaş uçakları Kuzey Kore kıyıları boyunca uluslararası kara suları üzerinde uçuş yapmışlardı.

ABD Savunma Bakanlığı bu girişimle "ABD'nin kararlılık sergilediğini ve Başkan'ın her türlü saldırıya karşılık verebilecek çok sayıda askeri opsiyonu olduğu mesajını net bir biçimde verdiğini" bildirdi.

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Afp/DW, ÇA/BÖ