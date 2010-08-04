T24 LogoT24 Logo
Dünya

KUZEY KORE SINIR BÖLGESİNE FÜZE YERLEŞTİRDİ SEUL (A.A)

04 Ağustos 2010 12:25

-KUZEY KORE SINIR BÖLGESİNE FÜZE YERLEŞTİRDİ SEUL (A.A) - 04.08.2010 - Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırı yakınlarına karadan havaya uzun menzilli füze yerleştirdiği bildirildi. Chosun Ilbo gazetesinin Güney Koreli bir askeri kaynağa dayanarak verdiği haberde, SA-5 tipi birçok füzenin sınıra nakledildiği, bu füzelerin Güney Kore uçakları için potansiyel bir tehlike teşkil ettiği belirtildi. Askeri kaynak, bu füzelerin Güney Kore'nin kuzeydeki stratejik hedeflere saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik olduğunu söyledi. Güney Kore ordusu sözcüsü, bu haberler konusunda yorum yapmayı reddetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24