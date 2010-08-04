-KUZEY KORE SINIR BÖLGESİNE FÜZE YERLEŞTİRDİ SEUL (A.A) - 04.08.2010 - Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırı yakınlarına karadan havaya uzun menzilli füze yerleştirdiği bildirildi. Chosun Ilbo gazetesinin Güney Koreli bir askeri kaynağa dayanarak verdiği haberde, SA-5 tipi birçok füzenin sınıra nakledildiği, bu füzelerin Güney Kore uçakları için potansiyel bir tehlike teşkil ettiği belirtildi. Askeri kaynak, bu füzelerin Güney Kore'nin kuzeydeki stratejik hedeflere saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik olduğunu söyledi. Güney Kore ordusu sözcüsü, bu haberler konusunda yorum yapmayı reddetti.