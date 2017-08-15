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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore saldırı planlarını şimdilik erteledi

Pyongyang yönetimi Guam'a saldırı planlarını tamamladıklarını, ancak ABD'nin bundan sonraki eylemlerini izleyip ona göre adım atacaklarını açıkladı.

15 Ağustos 2017 16:00

Kuzey Kore, Pasifik Okyanusu'nda ABD kontrolündeki Guam adasına füze saldırısı gerçekleştirme planlarını şimdilik rafa kaldırdı.

Washington ile Pyongyang yönetimleri arasında bir süredir devam eden gerilim gölgesinde son iki haftadır ilk kez ekranda çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Guam Adası yakınlarına atılabilecek dört füzenin saldırı planlarını incelerken görüldü.

Ülkenin resmi haber ajansı KCNA'ya göre Kim, "Yankilerin çılgınca ve ahmakça davranışlarını bir süre daha izlemeye karar verdiğini" söyledi. Yankiler, Amerikalılar için kullanılan küçümseyici bir ifade şekli.

Kim ayrıca "Eğer Yankiler Kore Yarımadası'nda ve civarında bu son derece tehlikeli pervasız eylemlerine devam ederlerse ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (DPRK) kendine hakim olma limitlerini teste zorlarlarsa, halihazırda ilan ettiğimiz kararı uygulamaktan başka seçeneğimiz kalmayacak" şeklinde konuştu.

Güney Kore: Savaşa engel olacağız

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Kore'yi işgalinin sona ermesinin 72'nci yıldönümü kutlamalarında bir konuşma yapan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In de, nükleer silah meselesinin barışçıl yollardan çözülmesi gerektiği çağrısını yineledi ve Seul'un rızası olmadan yarımadada herhangi bir askeri müdahalenin gerçekleşemeyeceğini tekrarladı.

Moon, "Hükümetimiz elindeki her şeyi ortaya koyuyor ve savaşa her koşulda engel olacaktır" şeklinde konuştu.

Ayrıca Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump son gelişmelerle ilgili telefonda görüştü. Yarım saat süren konuşma sonrasında basın mensuplarına konuşan Abe "Kuzey Kore'nin füze fırlatmasını engellemenin azami önemi konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Washington yönetiminin gerekli durumlarda kendisini ve müttefiklerini korumak için yanıt vermeye hazır olduğu bir kez daha belirtildi.

Haftalar süren gerilim

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim son haftalarda iki tarafın birbirini, nükleer silahların da seçenekler dâhilinde olduğu saldırılarla sürekli tehdit etmesiyle tırmanmıştı.

Geçen hafta başında ABD ve Japonya savunma bakanlıklarının yayınladıkları iki ayrı rapor, Kuzey Kore'nin nükleer başlıkları kıtalararası balistik füzelere (ICBM) sığdırabilecek teknoloji geliştirmiş ve dolayısıyla ABD anakarasının da yarısı dâhil olmak üzere birçok noktaya nükleer saldırı yapma kapasitesine ulaşmış olabileceği sonucuna varmıştı.

Kuzey Kore de ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki küçük bir toprak parçası olan ve aynı zamanda askeri bir üsse ev sahipliği yapan Guam Adası'nı vurabileceklerini açıklamış ve önümüzdeki haftalarda saldırı planlarını tamamlayacaklarını ilan etmişti.

Güney Kore'de de halen 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters,dpa,AP/ÇÖ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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