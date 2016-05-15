Kuzey Kore, Rus yatına el koydu

Kuzey Kore sahil güvenlik ekiplerinin, Japon Denizi'nde bir Rus yatına el koydukları açıklandı.

Rus yetkililer, yattaki beş kişinin derhal serbest bırakılmasını istedi ve Kuzey Kore'den izahat talep etti. Rusya, Kuzey Kore ile dostane ilişkileri olan az sayıdaki ülkeden biri.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Elfin adlı yat, bir yarışa katıldığı Güney Kore'nin liman kenti Busan'dan Rusya'nın Vladivostok kentine dönerken kıyıdan 130 km açıkta Kuzey Kore askerlerince durduruldu.

Açıklamada, yatın Kuzey Kore'nin Kimçaek limanına çekildiği ve mürettabatın tehlikede olmadığı belirtildi.

Rus konsolosunun mürettebatı ziyaret etmek için izin çıkmasını beklediği açıklandı. Rusya'nın Kuzey Kore ile küçük bir kara sınırı var.