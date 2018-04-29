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BBC Türkçe

Kuzey Kore 'Pyongyang'dan füze fırlattı'

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japonya'ya doğru füze fırlattığını açıkladı. Japonya Devlet Bakanı Yoshihide Suga, füzenin Hokkaido adasının üzerinden geçtiğini ve denize düştüğünü belirtti.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japonya'ya doğru füze fırlattığını açıkladı.

Japonya Devlet Bakanı Yoshihide Suga, füzenin Hokkaido adasının üzerinden geçtiğini ve denize düştüğünü belirtti.

Füzenin, Başkent Pyongyang yakınlarından fırlatıldığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) hafta içinde, şimdiye kadarki en büyük nükleer denemesinin ardından Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları oybirliğiyle kabul etmişti.

BMGK bu kararı Kuzey Kore'nin Japonya'ya doğru 'hidrojen bombası' taşıdığını iddia ettiği füzeyi fırlatmasından sonra almıştı.

Güney Kore ordusu, Güney Kore ve ABD'nin füze fırlatımının detaylarını analiz ettiklerini açıkladı.

Güney Kore ayrıca Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

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