Kuzey Kore, olimpiyatlarda Güney ile ortak kültürel etkinliği iptal etti: Yeryüzünden sileriz

Güney Kore ile Kuzey Kore'nin Kış Olimpiyat Oyunları'nda tek bayrak altında yürüme konusundaki anlaşmasına gölge düştü. Anlaşma kapsamında şubattaki Olimpiyat Oyunları'ndan önce Kuzey Kore'deki Kumgang Dağı'nda Kuzey ve Güney'den heyetlerin birlikte katılacağı kültürel etkinlik, Pyonyang yönetimi tarafından iptal edildi.

"Medya Kuzey'e hakaret ediyor" gerekçesi

Kültürel performansın 4 Şubat'ta gerçekleşmesi öngörülüyordu. Ancak Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim Jong-un'un liderliğindeki Kuzey Kore yönetiminin, Güney medyasını Kuzey'e hakaret ederek halkı düşmanlığa kışkırtmakla suçladığını duyurdu. Buna göre etkinlik Kuzey tarafından iptal edildi.

"Anlaşmalara sadık kalın"

Güney Kore hükümeti, ortak performansın iptalini 'çok esefle' karşıladığını, Pyongyang'dan Güney Kore ile vardığı tüm anlaşmalara sadık kalmasını beklediğini belirtti.

Ortak bayrak altında yürüyüş anlaşması

Ocak başında Kim Jong Un'un Güney Kore ile görüşme istekliliğini ifade etmesinin ardından iki tarafın heyetleri görüşmüştü. Görüşmede Güney'deki Pyeongchang kentinin evsahipliğinde 9-25 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyatı'na Kuzey Kore'nin katılımı ele alınmıştı. Anlaşmaya göre iki Kore'nin Olimpiyat açılış töreninde Birleşik Kore Bayrağı altında birlikte yürümesinde mutabık kalınmıştı. Olimpiyat'ta yarışacak ortak kadın buz hokeyi takımı kurulması üzerinde de anlaşılmıştı.

Ortak idmanda doğum günü kutlaması

Güney Kore'deki Jincheon Ulusal Antreman Merkezi'nde Kuzey ve Güney'in kadın buz hokeyi takımları birlikte antreman yapıyor. Kuzey takımından bir sporcunun doğum gününü Güney Koreli spor yetkilileri çiçek verip pasta hediye ederek hep birlikte kutladı.

"Yeryüzünden sileriz"

Bu arada Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-mo, Kim'in nükleer saldırı düzenleyeceğine inanmadığından söz ederken Kuzey Kore'yi tehdit etti. Singapur'da Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde konuşan Song ''ABD ya da Güney Kore'ye nükleer silahlarını yöneltmesi halinde Kuzey Kore kelimenin tam anlamıyla yeryüzünden silinir. Ben böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum, biz sadece Kim'in propaganda stratejisine maruz kalıyoruz. Bize sadece Kuzey Kore'nin içişlerine karışmamamız için mesaj gönderiyor'' dedi.