Kuzey Kore: Nükleer savaş kaçınılmaz

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Güney Kore ABD ile birlikte ortak askeri tatbikat gerçekleştirirken, Kuzey Kore yaptığı açıklamada Kore yarımadasında nükleer bir savaşın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kuzey Kore’den yapılan açıklamada “Artık bu savaş çıkacak mı değil savaş ne zaman çıkacak sorusu haline gelmiştir” denildi.

Yüzlerce savaş uçağının kullanıldığı beş gün sürecek ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatı devam ederken Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar söylendi: “ABD’nin Kore yarım adasında gerçekleştirdiği geniş ölçekli nükleer savaş tatbikatları, uçakların Kore yarım adasında tamamen durmadan kalkış yapmaları ve üst düzey ABD’li siyasetçilerden gelen bir dizi şiddetli savaş söylemleri, Kore yarımadasında bir savaş olması ihtimalini gerçeğe dönüştürmüştür. Artık soru savaşın ne zaman çıkacağıdır.” (Fotoğraflı)