-KUZEY KORE MEYDAN OKUDU SEUL (A.A) - 24.07.2010 - Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin 25 Temmuz'da planladıkları ortak tatbikata sert tepki göstererek, bu iki ülkeyle savaşa her zaman hazır olduğunu açıkladı. Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'ye karşı "kutsal bir savaşa, gerektiği anda başlamaya hazır olunduğu" belirtildi. Açıklamada, bir Güney Kore savaş gemisinin batırılması olayından Kuzey Kore'nin sorumlu tutulduğu anımsatılarak, bu iddia bir kez daha reddedildi, Kuzey Kore'nin, pazar günü başlayacak olan ABD-Güney Kore tatbikatına "misillemede bulunmak zorunda kalabileceği" kaydedildi. ABD, bu ülke ve Güney Kore ile savaşa hazır olduğunu açıklayan Kuzey Kore ile "laf savaşına girmek istemediğini" açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü P.J. Crowley, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'den provokatif açıklamalarını azaltmasını beklediklerini" belirtti.