'Kuzey Kore lideri Rusya yolcusu'



Yonhap'ın haberine göre, 2011'de babasının ölümünün ardından göreve gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ilk yurtdışı gezisini Moskova'ya yapacak.

Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 70'inci yıldönümü için 9 Mayıs'ta düzenlenecek kutlamalara Kuzey Kore liderini de davet etmişti. Aralarında Kim Jong Un'un da bulunduğu 20 dolayında devlet ve hükümet başkanının davete olumlu cevap verdiği belirtildi. Güney Kore ajansı haberin kaynağı olarak Rusya devlet başkanlığı ofisini gösterdi.

Güney Koreli diplomasi çevreleri ise Moskova'daki davete Kim Jong Un'un katılımına şüpheyle yaklaşıyor. Diplomatlar, Yüksek Halk Meclisi başkanlığını yürüten Kim Yong Nam'ın Moskova'daki törenlerde Kuzey Kore'yi temsil etmesinin güçlü bir olasılık olduğuna işaret ediyor.

Kim Jong Un'un babası Kim Jong İl ölümünden kısa bir süre önce Rusya'yı ziyaret etmişti. Aynı yıl iki ülke arasında Kuzey Kore üzerinden Güney Kore'ye uzanacak bir boru hattı için görüşmeler yapılmış, Moskova Pyöngyang'a yaklaşık 100 milyon dolar ödeme vaadinde bulunmuştu.