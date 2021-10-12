Kuzey Kore lideri Kim: Yenilmez bir ordu kuracağım; istikrarsızlığın kökünde ABD var

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin silah sistemlerini sergilediği bir organizasyonda "yenilmez" bir ordu inşa edeceğine dair söz verdi ve bölgedeki istikrarsızlığın kökünde ABD olduğunu ifade etti.

Kim, ordularını büyütmelerinin nedeninin Güney Kore'yi hedef almak olmadığını; Kore halklarının karşı karşıya geldiği başka bir savaş yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

"Savunma Gelişim Sergisi, Kendini Savunma 2021" organizasyonda İşçi Partisi'nin kuruluşunun 76. yılı için bir konuşma yaparken, Kore yarımadasındaki istikrarsızlıktan ABD'nin sorumlu olduğunu iddia etti.

Kuzey Kore lideri, hedefinin "kimsenin meydan okumaya cesaret edemeyeceği yenilmez bir ordu kurmak" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Biden'ın "Kuzey Kore'ye karşı düşmanca tavrımız yok" açıklamasına da dikkat çeken Kim, "Acaba buna inanan insanlar veya ülkeler var mı merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore geçen haftalarda aralarında uzun menzilli seyir füzesi de bulunan farklı silahlar denemişti.

Biden yönetimi, nükleer silahsızlanma görüşmeleri için hiçbir ön şart olmadan herhangi bir yerde veya zamanda Pyongyang yetkilileri ile görüşmeye hazır olduklarını söylemişti.