Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Rusya'ya gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak için Moskova'da yapılacak anmaya, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katılacaklarını söyledi. Bu, Kim'in lider olarak ilk yurt dışı gezisi olacak.

Lavrov, savaşın sona erişinin 70. yıldönümü için 9 Mayıs'ta yapılacak anmaya, 26 ülkeden liderlerin katılacaklarını teyit ettiklerini söyledi.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, Rus medyasının bu 26 ülke arasında Vietnam, Yunanistan, İsrail, Mısır ve Hollanda'nın da olacağını söylediklerini bildirdi.

Kuzey Kore-Rusya ilişkileri

Son zamanlarda, Kuzey Kore ve geleneksel müttefiki Çin arasındaki ilişkiler soğurken, Kuzey Kore ile Rusya yakınlaştı.

Bu ay, Kuzey Kore ve Rusya 2015'i iki ülke arasında "dostluk yılı" ilan etti.

Rusya, komşusu Çin ile ekonomik ilişkileri genişletmek istediğini de dile getirdi.

Kuzey Kore-Çin ilişkileri

BBC Türkçe’deki habere göre, Moskova'daki törenin Kuzey Kore ve Çin liderleri için ilk karşılaşma fırsatı olabileceği ifade ediliyor.

Bu, 2011 yılında babası Kim Jong Il'in ölümünden sonra iktidara gelen, Kim Jong Un'un lider olarak ilk yurt dışı gezisi de olacak.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Çin ve Kuzey Kore liderlerinin, "Her iki taraf için de uygun olduğunda" bir araya geleceğini söyledi.

2012 yılında göreve gelmesinden bu yana Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'nin Devlet Başkanı Park Geun-hye ile altı kez bir araya geldi.