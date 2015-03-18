T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Rusya'ya gidiyor

Lavrov, savaşın sona erişinin 70. yıldönümü için 9 Mayıs'ta yapılacak anmaya, 26 ülkeden liderlerin katılacaklarını teyit ettiklerini söyledi

18 Mart 2015 20:28

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak için Moskova'da yapılacak anmaya, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katılacaklarını söyledi. Bu, Kim'in lider olarak ilk yurt dışı gezisi olacak.

Lavrov, savaşın sona erişinin 70. yıldönümü için 9 Mayıs'ta yapılacak anmaya, 26 ülkeden liderlerin katılacaklarını teyit ettiklerini söyledi.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, Rus medyasının bu 26 ülke arasında Vietnam, Yunanistan, İsrail, Mısır ve Hollanda'nın da olacağını söylediklerini bildirdi.

 

Kuzey Kore-Rusya ilişkileri

 

Son zamanlarda, Kuzey Kore ve geleneksel müttefiki Çin arasındaki ilişkiler soğurken, Kuzey Kore ile Rusya yakınlaştı.

Bu ay, Kuzey Kore ve Rusya 2015'i iki ülke arasında "dostluk yılı" ilan etti.

Rusya, komşusu Çin ile ekonomik ilişkileri genişletmek istediğini de dile getirdi.

 

Kuzey Kore-Çin ilişkileri

 

BBC Türkçe’deki habere göre, Moskova'daki törenin Kuzey Kore ve Çin liderleri için ilk karşılaşma fırsatı olabileceği ifade ediliyor.

Bu, 2011 yılında babası Kim Jong Il'in ölümünden sonra iktidara gelen, Kim Jong Un'un lider olarak ilk yurt dışı gezisi de olacak.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Çin ve Kuzey Kore liderlerinin, "Her iki taraf için de uygun olduğunda" bir araya geleceğini söyledi.

2012 yılında göreve gelmesinden bu yana Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'nin Devlet Başkanı Park Geun-hye ile altı kez bir araya geldi.

 

ETİKETLER

kim jong unkuzey koreziyaretrusyahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24