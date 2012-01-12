-Kuzey Kore lideri Kim Jong İl de babası gibi "sergilenecek" SEUL (A.A) - 12.01.2012 - Resmi verilere göre 17 Aralık 2011'de hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in naaşı da babası, ülkenin kurucusu, "ebedi lider" Kim İl Sung gibi mumyalanıp, sergilenecek. Kuzey Kore İşçi Partisi, Kim Jong İl'in naaşının, babasının mumyasının da bulunduğu Kumsusan mozolesinde saklanacağını açıkladı. Liderin bronz heykelinin dikileceği belirtilen açıklamada, ayrıca "ölümsüzlüğünün sembolü" olarak kuleler inşa edileceği kaydedildi. Kim Jong İl'in doğum günü olan 16 Şubat'ın da "parlayan yıldız günü" ilan edileceği bildirildi.