T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong İl de babası gibi "sergilenecek" SEUL (A.A)

12 Ocak 2012 11:44

-Kuzey Kore lideri Kim Jong İl de babası gibi "sergilenecek" SEUL (A.A) - 12.01.2012 - Resmi verilere göre 17 Aralık 2011'de hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in naaşı da babası, ülkenin kurucusu, "ebedi lider" Kim İl Sung gibi mumyalanıp, sergilenecek. Kuzey Kore İşçi Partisi, Kim Jong İl'in naaşının, babasının mumyasının da bulunduğu Kumsusan mozolesinde saklanacağını açıkladı. Liderin bronz heykelinin dikileceği belirtilen açıklamada, ayrıca "ölümsüzlüğünün sembolü" olarak kuleler inşa edileceği kaydedildi. Kim Jong İl'in doğum günü olan 16 Şubat'ın da "parlayan yıldız günü" ilan edileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24