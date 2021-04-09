Kuzey Kore lideri ekonomik kriz uyarısını yineledi; kitlesel açlık dönemini hatırlattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin ağır ekonomik kriz etkisi altında 1990'lı yıllarda yaşanan ve binlerce insanın açlıktan hayatını kaybettiği kitlesel kıtlık dönemine dönülebileceği uyarısında bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs salgını, ABD yaptırımları ve doğal afetler nedeniyle Kuzey Kore'de ekonominin durumunun 'daha önce olmadığı kadar' kötü olduğunu söyleyen Kim Jong-un, ilk kez bu dönemi 1994'ten 1998'e kadar ekonomik krizle birlikte yaşanan kitlesel kıtlık dönemine benzetti.

Kore Merkez Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, iktidar partisi üyelerine seslenen Kim Jong-un "Önümüzde çok sayıda zorluk ve sıkıntı var. Kore İşçi Partisi'nin her seviyedeki örgüt üyelerinden bir insanlarımızı zorluktan kurtarmak için "Zorlu Yürüyüş" daha yürütmelerini istedim" dedi.

"Zorlu Yürüyüş", Kuzey Kore yetkililerinin 1990'lardaki kitlesel açlığı anlatmak için kullandığı bir terim. O dönem ülkede yüz binlerce insanın açlıktan öldüğü tahmin ediliyor.