Kuzey Kore ile Güney Kore anlaştı; 10 yılın ardından ilk zirve nisanda

Kuzey Kore ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'ndaki askeri gerginliği azaltmak için liderler arası kırmızı hat kurmakta anlaştığı duyuruldu. Liderlerin nisan ayının sonunda iki ülke arasındaki sınırda yapılacak zirvede görüşmekte mutabık kaldığı açıklandı. Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 10 yılı aşkın sürenin ardından yapılacak ilk kez bir zirve olacak. Kuzey Kore, ABD ile görüşürken nükleer ya da balistik füze denemesi yapmayacağını açıkladığı bildirildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ofisinden yapılan açıklama, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen 10 kişilik Güney Kore heyetinin Pyongyang'dan dönüşünden birkaç saat sonra yapıldı.

"Nisanda zirve için anlaşıldı"

Açıklamada Kuzey ve Güney'in nisan ayı sonunda 10 yılı aşkındır ilk kez bir zirve yapacağı duyuruldu.

İki ülkenin Kore Yarımadası'ndaki askeri gerginliği azaltmak amacıyla liderler arası bir kırmızı hat (telefon hattı) kurulması konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

Kim ile Moon ilk telefon görüşmesini gerçekleştirecek

Kuzey'i ziyaret eden heyete başkanlık eden Moon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong da düzenlediği basın toplantısında "Kuzey ve Güney Kore, askeri gerginliği azaltmak ve yakın koordinasyon sağlamak amacıyla liderler arasında kırmızı hat kurulmasında mutabık kaldı. Ayrıca 3. zirveden önce iki lider ilk telefon görüşmesini yapma konusunda anlaştılar" dedi.

Chung ayrıca zirvenin iki Kore arasındaki sınırda bulunan ateşkes köyü Panmunjom'da yapılacağını belirtti.

Kim Jong-un'un babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-Il, 2000 ve 2007 yıllarında Güney Koreli mevkidaşları ile görüşmüştü.

Güney Kore heyeti Kim ile görüşmelerinde Moon'un Kim'i ülkeye davet ettiği mektubu da iletmişti.

"Askeri tehditlerin ortadan kalkması halinde nükleer silaha sahip olmanın bir nedeni olmadığını söyledi"

Kuzey Kore'nin ülkedeki nükleer silahları ortadan kaldırma sözüne bağlı olduğunu vurgulayan Chung "Kuzey tarafı açık şekilde, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlı olduğunu tekrarladı ve rejimin güvenliğinin garantisinin verilmesi ve Kuzey Kore'ye yönelik askeri tehditlerin ortadan kalkması halinde nükleer silaha sahip olmanın bir nedeni olmadığını söylediler" dedi.

Kuzey Kore, ABD ile görüşürken nükleer ya da balistik füze denemesi yapmayacağını açıkladı

Kuzey Kore'nin 'yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması ve ikili ilişkileri normalleştirme konularında ABD ile samimi görüşmeler yapmaya istekli olduğunu ifade ettiğini' belirten Chung, Kuzey Kore —ABD arasında görüşmeler sürerken Pyongyang'ın nükleer ya da balistik füze denemesi gibi hiçbir askeri provokasyonda bulunmayacağını de söylediklerini aktardı.

"Güney Kore'ye nükleer ya da konvansiyonel silah saldırısı yapmama sözü verdiler"

Chung "Buna ek olarak Kuzey Kore Güney Kore'ye sadece nükleer değil konvansiyonel silahla da saldırmama sözü verdi" diye konuştu.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.