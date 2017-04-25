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Dünya

Kuzey Kore gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikat yaptı

Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümünde gerçek mermilerin kullanıldığı bir tatbikat düzenlendi

25 Nisan 2017 15:59

Yonhap ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümünü, ülkenin doğu kıyısında Wonsan kentinde gerçek silahların kullanıldığı bir tatbikatla kutladı. 

Güney Kore Savunma Bakanlığından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada olağanüstü bir durum olmadığını bildirildi.

Bu arada ABD donanmasına ait füze yüklü USS Michigan adlı denizaltının Güney Kore'ye ulaştığı kaydedildi.

USS Michigan'ın yakın zamanda bölgeye gelmesi beklenen USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna dahil olacağı vurgulandı.

Kuzey Kore Nükleer Programı Özel Temsilcisi Joseph Yun, Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Kim Hong-kyun ve Japonya Dışişleri Bakanlığının Asya ve Okyanusya Bürosu Genel Direktörü Kenji Kanasugi'nin de Kuzey Kore ile ilgili gelişmeleri ele almak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldiği belirtildi.

Japonya ve ABD dün Batı Pasifik'te, Japonya'ya ait iki destroyer ve ABD'ye ait Carl Vinson uçak gemisinin katıldığı ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

ABD, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine karşı birtakım askeri tedbirler almanın yanı sıra USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubunu da Kore açıklarına göndereceğini duyurmuştu. Trump yönetimi, Kuzey Kore'ye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu tekrar tekrar vurguluyor.

Kim Jong-un yönetimi ise dün ABD'nin Kore yarımadasında savaş başlatması durumunda Kuzey Kore'nin "ABD'yi yok edeceğini" duyurmuştu.

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