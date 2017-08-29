Kuzey Kore füzesi Japonya üzerinden geçti

Kuzey Kore yeni bir füze denemesi yaptı. Başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füze 550 kilometre yükseklikte Japonya'nın üzerinden geçerek Hokkaido adasının doğusunda Pasifik Okyanusu'na düştü. Japonya Başbakanı Sihzo Abe Kuzey Kore'nin füze denemesinin ‘benzeri görülmemiş ciddi bir tehdit oluşturduğunu' söyledi. Japonya'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanması kararlaştırıldı.

Başbakan Abe füzenin Japonya'nın üzerinden geçirilmesinin bölgenin barış ve güvenliğine büyük zarar veren ‘çirkin bir eylem' olduğunu söyleyerek, ABD ile birlikte Kuzey Kore yönetimi üzerindeki baskıyı artıracaklarını duyurdu. Abe telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'un ‘yüzde yüz Japonya'nın yanında olduklarını' söylediğini aktardı. Japonya Başbakanı halkın güvenliği için gerekli bütün önlemlerin alınacağını belirtti.

Japonya'nın tespitlerine göre Kuzey Kore'den fırlatılan füze Hokkaido adasının bin 180 kilometre doğusunda denize düştü. Füzenin toplam 2 bin 700 kilometre yol kat ettiği saptandı.

Yaptırımlar Kuzey Kore'yi yıldırmadı

Japonya daha önce toprakları için tehlike oluşturan Kuzey Kore füzelerinin düşürüleceğini duyurmuştu. Japonya Savunma Bakanı İtsunori Onodera füzenin Japonya üzerindeki iki dakikalık uçuşu sırasında tehlike oluşturmadığı sonucuna vardıklarını söyledi. Günün erken saatlerinde Japonya'nın kuzeyinde yaşayanlara korunmaları, tren yolcularına da istasyonlardan ayrılmamaları için çağrıda bulunuldu.

Son kez 2009 yılında bir Kuzey Kore füzesi Japonya üzerinden geçmişti. Pyongyang yönetimi uzaya uydu gönderildiğini duyurmuş, ABD, Japonya ve Güney Kore ise Kuzey Kore'nin kıtalararası füze denemesi yaptığı sonucuna varmıştı.

Kuzey Kore'nin temmuz ayında ABD'yi de menzili içine alan iki kıtalararası füze denemesi yapmasıyla gerginlik daha da artmış, BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye ek yaptırım uygulanmasını kararlaştırmıştı. Pyongyang ağustos ayında da askeri üslerin bulunduğu ABD'ye ait Guam adası yakınlarına deneme amaçlı füze fırlatılacağını duyurmuştu. Başkan Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin provokasyonlarına ‘öfke ve ateşle' karşılık vereceklerini söyleyerek Pyongyang'ı dolaylı olarak nükleer saldırıyla tehdit etmişti.

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DW, afp/AG, BK