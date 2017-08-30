Kuzey Kore füze denemesini doğruladı: Güney Kore-ABD tatbikatına cevabımızdı

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, dün sabah saatlerinde attıkları orta menzilli Hwasong-12 balistik füzesinin, Güney Kore ve ABD'nin, Güney Kore'de yürüttüğü ortak askeri tatbikata verilmiş bir tepki olduğunu açıkladı.

KCNA, füzenin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gözetiminde fırlatıldığını belirtti.

Kim "Gerçek savaş koşullarına benzeyen son füze denememiz, Kuzey Kore ordusunun Pasifik'teki operasyonunun ilk adımı ve Guam'a yönelik planlarımıza anlamlı bir girişti" ifadesini kullandı.

Pyongyang yakınındaki Sunan'dan atıldığı tahmin edilen füze, yaklaşık 2700 km yol kat ederek, Japonya'nın Hokkaido bölgesi üzerinden geçmiş, Erimo Burnu'nun yaklaşık 1180 km açığında denize düşmüştü.

Füzenin Kuzey Kore'nin bir ülke üzerinden gönderdiği ve nükleer başlık takılabilecek ilk füze olduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Kore Ağustos ayı başında ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki toprak parçası olan Guam Adası açıklarına orta-uzun menzilli füze fırlatma tehdidinde bulunmuştu.

Ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı "Kuzey Kore'nin tehditlere etmeye devam etmesi halinde, dünyanın daha önce görmediği bir öfke ve ateş ile yanıt veririz" açıklamasıyla, tüm dünyada gerilim artmıştı.