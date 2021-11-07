Kuzey Kore’de 'birçok insan kış aylarında açlıktan ölebilir'

Buna rağmen birçok insan sevdiklerine veya Güney Kore'nin başkenti Seul'daki haber kanallarına mektup ve sesli mesajlar gönderiyor.

'Her bir pirinç tanesi'

Kuzey Kore, tarihi boyunca sık sık gıda kıtlıkları yaşadı ama bu sefer Covid-19 yüzünden durum iyice vahim hale geldi. Ülkenin lideri Kim Jong-un, krizi 1990'larda Sovyetler Birliği'nin çöküşü ardından yaşanan ve Zorlu Yürüyüş ismi verilen, binlerce kişinin öldüğü açlıkla mücadele sürecine benzetti.

Durumun henüz bu kadar kötü olmadığı düşünülüyor, en azından şimdilik. Kuzey Kore'nin Çin ile sınırını açması bekleniyor ancak ülkenin büyük zarar görmüş ekonomisini onarmak için ne boyutta ticaret ve yardıma ihtiyaç olacağı henüz bilinmiyor.

Bu yılın hasadı da çok önemli. On binlerce insan ve askerin pirinç ve mısır toplamak için tarlalara gönderildiği söyleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) ülkenin gıda tedarikinde 2-3 aylık bir eksiklik olduğunu tahmin ediyor.

Anlatılanlara göre Kim Jon-un, ülkedeki her bir pirinç tanesinin toplanmasını ve herkesin gidip yardım etmesini emretti.

Daily NK editörü Sang Yong, "Hasat süresinde hırsızlık ve dolandırıcılıktan oluşabilecek kaybı en aza indirmek için çok sıkı bir cezalandırma stratejisi geliştirildi. Ülkeyi korku sardı" diyor.

Geçen hafta Güney Kore'deki Hükümet ve Ulusal İstihbarat Örgütü'nde (NIS) kapalı bir meclis oturumu gerçekleşti. Oturuma katılan meclis üyelerine göre Kim Jong-un, "ülkenin ekonomik durumunun çok hassas" olduğunu söyledi.

NIS'in ülkede aynı zamanda ilaç ve tıbbi ürün kıtlığından dolayı tifo gibi hastalıkların hızla yayıldığını söylediği iddia ediliyor.

Ülkede gittikçe büyüyen endişe haline ek olarak devletin medya kanalları hasat kaybını önlemek için hazırladıkları planı ve propaganda afişlerini dağıtıyor.

Modern çiftçilik