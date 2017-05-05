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BBC Türkçe

Kuzey Kore: CIA Kim Jong-un'a suikast planladı

Kuzey Kore hükümeti ABD istihbarat örgütü CIA'yi, ülkenin lideri Kim Jong-un'a suikast planı yapmakla suçladı.

05 Mayıs 2017 16:13

Kuzey Kore ABD dış istihbarat örgütü CIA'yi, ülkenin lideri Kim Jong-un'a suikast planı yapmakla suçladı.

Kuzey Kore ile ABD yönetimi arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde bu iddiayı gündeme getiren Pyongyang yönetimi CIA'nin bu planı Güney Kore istihbarat örgütü ile işbirliği içinde hazırladığını söylüyor.

Devlet denetimindeki medyasında yer alan hükümet açıklamasında, CIA ve Güney Kore istihbarat örgütünün, Kim Jong-un'u, resmi bir tören sırasında öldürmeyi planladığı öne sürüldü.

Kuzey Kore iddiasına göre suikastte, tam olarak tanımlanmayan bir "biyokimyasal madde" kullanılacaktı.

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