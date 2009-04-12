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Dünya

'Kuzey Kore, BM kararlarını ihlal ediyor'

BM Güvenlik Konseyi, uzun menzilli füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin 2006'da kabul edilen 1718 sayılı kararı ihlal ettiğini bildirdi.

12 Nisan 2009 03:00

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Japonya, "Kuzey Kore'yi füze atışı için kınayan bir başkanlık bildirisi taslağı" üzerinde anlaştı.

Daimi üyeler ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Konsey'in geçici üyesi Japonya arasında yaklaşık bir haftadır süren danışma toplantılarının sonunda 6 ülke, Konsey tarafından kabul edilmesi amacıyla bir başkanlık bildirisi taslağı üzerinde uzlaşmaya vardı. Metin, Konsey'in diğer üyelerine dağıtıldı.

ABD tarafından hazırlanan metinde; Kuzey Kore, 5 nisanda uzaya "uzun menzilli füze fırlattığı" gerekçesiyle kınanıyor ve bu denemenin Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer deneme yapmasını yasaklayan 2006 yılında kabul edilen 1718 sayılı Güvenlik Konseyi kararının ihlali olduğu belirtiliyor.

Bildiri taslağında "Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'den başka bir deneme yapmamasını talep ediyor" ifadesine yer veriliyor.

Taslak metinde, Türkiye'nin şu an başkanlığını yürüttüğü BM Yaptırımlar Komitesi'nden de Kuzey Kore'ye daha önceden getirilen yaptırımların uygulanması için adım atmasını isteniyor.

Metinde bu amaçla, Yaptırımlar Komitesi'nden 24 nisana kadar kendi arasında uzlaşmaya vararak, yaptırımların uygulanmasına yönelik Konsey'e rapor sunmasının istendiği belirtiliyor.

Basına kapalı yapılan Konsey toplantısından sonra gazetecilere açıklamada bulunan dönem başkanı Meksika'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Claude Heller, Konsey'e sunulan taslak başkanlık bildirisinin Pazartesi günü oylamaya sunulmasının beklendiğini söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Konsey Pazartesi günü TSİ 22.00'da toplanarak başkanlık bildiri taslağını oylayacak. Kaynaklar, basına kapalı toplantıda Konsey üyelerinin metni kendi başkentlerine hafta sonunda göndereceklerini ve 6 ülkenin sonunda bir uzlaşıya varmasını olumlu bulunduğunun dile getirildiğini belirtti.

Başkanlık bildirileri resmi nitelik taşımakla birlikte bağlayıcılığı olan Konsey kararlarına göre daha az etkili oluyor. Ancak diplomatik kaynaklar, bu bildiri taslağının dilinin son derece güçlü olduğunu ve 1718 sayılı Konsey kararının uygulanmasının kesin bir dille istendiğini belirtiyor.

Kaynaklar, taslak üzerinde uzlaşının Kuzey Kore'ye karşı yeni yaptırımlar getiren bir Konsey kararının kabul edilmesini isteyen Japonya ile Kuzey Kore'nin füze denemesinin 1781 sayılı kararın ihlali olduğunu düşünmeyen Çin'in bir şekilde pozisyonlarını değiştirerek uzlaşmaya varmaları sonucunda ortaya çıktığını kaydediyor. (AA)

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