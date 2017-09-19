Kuzey Kore: Baskılar bizi sadece hızlandırır

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in, nükleer programından dolayı Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırım rejiminin sertleştirilmesi ve "baskının had safhaya çıkarılması" yönünde görüş birliğine varmalarına Pyongyang yönetimi yanıt verdi.

Kuzey Kore'nin resmi kanalları aracılığıyla yapılan açıklamada "ABD ve boyunduruğu altındaki güçlerin Kuzey Kore'ye karşı yaptırımlar ve baskılar dayatarak giderek artan hamleleri, sadece bizim nükleer güç sahibi bir ülke olma yolundaki hızımızı artıracaktır" denildi.

Açıklamada ABD'nin, yaptırımları "sözde barışçıl çözüm" için uyguladığının düzmece bir iddia olduğu kaydedildi.

ABD ve Çin'den ortak girişim

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yıllık birleşimi öncesi New York'ta bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan ortak bir yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını etkin bir şekilde uygulayarak Kuzey Kore'ye yapılan baskıları had safhaya çıkarmayı taahhüt ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

BMGK geçen hafta Kuzey Kore'ye karşı yeni bir yaptırım paketi onaylayarak bu ülkeye yapılan petrol satışına sınırlama getirmişti. Ayrıca Kuzey Kore'den yapılan ithalata da bir sınırlama getirerek, ülkenin yıllık yaklaşık üç milyar dolarlık ihracat kaleminde bir milyar dolarlık bir azalma gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Rusya ve Çin: Kriz diplomatik yollarla çözülmeli

Öte yandan pazartesi günü Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin, Suriye ve Kuzey Kore krizlerine diplomatik yollardan çözüm bulunması gerektiğine dair mutabakatları dile getirildi.

Ek olarak, İspanya Dışişleri Bakanlığı, nükleer programından geri adım atmamasından dolayı Kuzey Kore Büyükelçisi'nden ay sonuna kadar ülkeden ayrılmasını talep ederken, benzer bir girişim de pazar günü Kuveyt'ten gelmiş ve Körfez ülkesi Kuzey Kore Büyükelçisi'nin topraklarını terk etmesi için bir ay süre tanımıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters,dpa,AP/ÇÖ,BK