Kuzey Kore: Akşamdan kalmalığa yol açmayan alkol icat ettik

Kuzey Kore, akşamdan kalmalığa neden olmayan alkol icat ettiklerini öne sürdü. Kavrulmuş pirinçten yapılan içeceğin tatlı olduğu belirtildi.

Pyongyang Times’ta yer alan makaleye göre, ginseng köküyle demlenen içecekte, şeker yerine kavrulmuş pirinç kullanılmasının, içkideki acı tadı ortadan kaldırdığı ifade edildi. Koryo adlı içeceğin Taedonggang Gıda Fabrikası’nda üretildiği ve fabrikanın uzun yıllardır mükemmel alkollü içki üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Kuzey Kore, daha önce kanser, Aids ve Ebola'ya karşı ginseng kökünden ilaç geliştirdiğini duyurmuştu. Pyongyang, 6 Ocak'ta 'başarılı bir hidrojen bombası denemesi' yaptığını açıklamış ve çok sayıda ülkenin tepkisini çekmişti.

*Akşamdan kalmalık, yüksek miktarda alkol tüketimini takiben yaşanan olumsuz belirtilerin tümü.

En bilinen belirtileri baş ağrısı, mide bulantısı, bitkinlik, ışığa ve sese duyarlılık ve susuzluktur. Hipoglisemi, dehidrasyon ve B12 vitamini eksikliği, akşamdan kalmalığı açıklamak üzere ortaya atılan nedenlerdir. Akşamdan kalmalık 12 ila 36 saat kadar sürebilir,[1] 48 ila 72 saat sürdüğü hakkında raporlar da vardır.