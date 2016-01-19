T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore: Akşamdan kalmalığa yol açmayan alkol icat ettik

Kuzey Kore, daha önce kanser, Aids ve Ebola'ya karşı ginseng kökünden ilaç geliştirdiğini duyurmuştu

19 Ocak 2016 17:21

Kuzey Kore, akşamdan kalmalığa neden olmayan alkol icat ettiklerini öne sürdü. Kavrulmuş pirinçten yapılan içeceğin tatlı olduğu belirtildi.

Pyongyang Times’ta yer alan makaleye göre, ginseng köküyle demlenen içecekte, şeker yerine kavrulmuş pirinç kullanılmasının, içkideki acı tadı ortadan kaldırdığı ifade edildi. Koryo adlı içeceğin Taedonggang Gıda Fabrikası’nda üretildiği ve fabrikanın uzun yıllardır mükemmel alkollü içki üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Kuzey Kore, daha önce kanser, Aids ve Ebola'ya karşı ginseng kökünden ilaç geliştirdiğini duyurmuştu. Pyongyang, 6 Ocak'ta 'başarılı bir hidrojen bombası denemesi' yaptığını açıklamış ve çok sayıda ülkenin tepkisini çekmişti.

*Akşamdan kalmalık, yüksek miktarda alkol tüketimini takiben yaşanan olumsuz belirtilerin tümü.

En bilinen belirtileri baş ağrısı, mide bulantısı, bitkinlik, ışığa ve sese duyarlılık ve susuzluktur. Hipoglisemi, dehidrasyon ve B12 vitamini eksikliği, akşamdan kalmalığı açıklamak üzere ortaya atılan nedenlerdir. Akşamdan kalmalık 12 ila 36 saat kadar sürebilir,[1] 48 ila 72 saat sürdüğü hakkında raporlar da vardır.

ETİKETLER

kuzey korealkolakşamdan kalmaetkigingengçaytatlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24