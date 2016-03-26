Kuzey Kore, ABD'yi nükleer silahla tehdit etti

Kuzey Kore, ABD’nin hedef alındığı ‘Son Şans’ isimli bir propaganda videosu yayınladı. Videoda ABD’nin başkentinin vurulduğu sahneden sonra ekranda Korece bir mesaj beliriyor: “Eğer Amerikalı emperyalistler bize doğru bir santim kımıldamaya kalkarsa, onları derhal nükleer silahla vururuz.”

Hürriyet'in haberine göre, Kuzey Kore’nin propaganda sitesi DPRK tarafından bugün yayınlanan dört dakikalık videoda denizaltından fırlatılan füzelerle gövde gösterisi yapılıyor.

Videonun “en can alıcı” bölümü ise Kuzey Kore’den fırlatılan bir füzenin dünyanın çevresinde gezdikten sora yeryüzüne dönerek Washington’ı vurduğu sahne.

Kuzey Kore'nin yayımladığı video şöyle: