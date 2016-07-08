Kuzey Kore: ABD'nin yaptırım kararları savaş ilanı

ABD’nin Kim Jong-un'un da aralarında bulunduğu Kuzey Koreli 10 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı almasının 'savaş ilanı’ olarak değerlendiren Kuzey Kore, misilleme niteliğinde güçlü önlemler alınacağının altını çizdi.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; Kore Merkez Haber Ajansı’nın aktarımına göre ABD’nin aldığı kararı Kuzey Kore’ye yönelik ‘en düşmanca eylem’ olarak tanımlayan Pyongyang yönetimi, yaptırımların acilen kaldırılmasını talep etti.



Aksi yönde davranılması durumunda iki ülke arasındaki bütün diplomatik temas kanallarının kapatılacağını belirten Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti liderliğinin onurunu sorgulama cüretini gösterdi, yavru bir köpeğin bir kaplan karşısında korku hissetmemesi gibi” ifadelerine yer verildi.

ABD Hazine Bakanlığı, ülkedeki ‘insan hakları ihallarini’ gerekçe göstererek 10 Kuzey Koreli üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı alarak 'kara liste'ye eklemişti.