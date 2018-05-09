Kuzey Kore, ABD'li üç tutukluyu serbest bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni (KDHC) ziyaretinden yanında üç ABD’li tutukluyla birlikte ülkesine döndüğünü açıkladı.

Trump, Twitter mesajında “Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun herkesin buluşmayı dört gözle beklediği 3 harika beyefendiyle birlikte Kuzey Kore’den dönüş yolunda havada olduğunu size bildirmekten mutluluk duyuyorum. Sağlıkları yerinde görünüyor” dedi.

Daha sonraki tweetinde de Trump "Bakan Pompeo ve 'misafirleri' Andrews Hava Üssü'ne yarın sabah 02.00'de inecek. Onları karşılamak için orada olacağım. Çok heyecanlı" diye yazdı.

KDHC Ulusal İstihbarat yöneticisi Kim Yong Chol: Yaptırımların sonucu değil

Mike Pompeo bu sabah başlayan Pyongyang ziyaretinde KDHC Ulusal İstihbarat yöneticisi Kim Yong Chol ve eski istihbarat şefi Ri Su Yong ile bir araya geldi. Pyongyang’daki Koryo Oteli’nde gerçekleştirilen görüşmede Pompeo “Onlarca yıldır düşman olduk şimdi bu ihtilafı birlikte çözmek, dünyaya yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve halkınızın tamamen hak ettiği tüm fırsatlara ülkenizin sahip olması için birlikte çalışabileceğimiz konusunda umutluyuz” dedi.

Washington Post'un haberine göre, sürecin zorluklarla dolu olduğunu söyleyen Pompeo “Ancak siz, liderlerimizin başarılı bir zirve gerçekleştirmelerini garantiye almaya çalışmakta çok iyi bir ortak oldunuz” dedi.

Kim Yong Chol ise Pompeo ve yanındaki personele ilkbaharın Pyongyang’ı ziyaret etmek için en iyi zaman olduğunu ve şimdi Kuzey ile Güney arasında iyi bir atmosferin oluşturulduğunu söyledi. Pyongyang’da her şeyin şimdi iyi gittiğini söyleyen Kim Yong Chol bundan sonra KDHC’nin tüm çabalarının ülkenin ekonomik ilerlemesine yoğunlaşacağını dile getirdi.

“Bu dışarıdan dayatılan yaptırımların bir sonucu değil” diyen Kim Yong Chol “Umarım Birleşik Devletler de başarımızdan mutlu olacaktır. ABD’nin Kore Yarımadası’nda barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynayacağına dair yüksek beklentilerim var” diye konuştu.

Pompeo ile beraber kimler ABD'ye döndü?

KDHC’nin serbest bıraktığı açıklanan 3 ABD vatandaşından en uzun süredir tutuklu olan 64 yaşındaki ABD vatandaşı Kim Dong-chul Güney Kore istihbarat örgütü adına casusluk yapmak, KDHC’nin askeri programlarına dair bilgi toplamak ve dinsel fikirleri yaymak suçlamalarıyla Çin sınırında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde zaman zaman dersler veren ve Çin’de yaşayan 59 yaşındaki Tony Kim ise Nisan 2017’de Pyongyang Havaalanı'nda KDHC’ye karşı düşmanlık suçu işlemekten gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ondan iki hafta sonra gözaltına alınan Kim Hak-song’un da Çin’de yaşayan bir tarım danışmanı olduğu ve onun da Pyongyang Üniversitesi’nde ders verdiği ifade ediliyor. Kim Hak-song da KDHC’ye karşı düşmanca eylemlerinden dolayı tutuklanmıştı.