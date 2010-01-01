Kuzey Kore: ABD ile düşmanlık son bulsun

T24 - Kuzey Kore, yeni yıl mesajında Amerika Birleşik Devletleri ile düşmanca ilişkilerin sona ermesi çağrısında bulundu.



BBC Türkçe'nin haberine göre Kuzey Kore, "Asya'da barış ve istikrarın sağlanması için bunun şart olduğunun" belirtildiğini duyurdu.



Pyongyang yönetimi, Kore yarımadasını nükleerden arındırma dileğini de yeniden dile getirdi.



Ülkede yayımlanan başlıca gazetelerde yer verilen açıklamada, Pyonyang'ın Kore yarımadasında kalıcı bir barış sistemi kurulmasını istediği belirtildi.



Kuzey Kore rejimi, geleneksel olarak her yeni yılın ilk gününde ülkedeki üç büyük gazetede yayımlanmak üzere bir başyazı kaleme alıyor.



Uzmanlar, bu yılki açıklamanın dikkatle incelendiğini, zira Pyongyang'ın 2010'da izleyeceği politikalar hakkında ipuçları sunabileceğini söylüyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Kuzey Kore'nin mesajına cevaben, Pyongyang'ın altılı görüşmelere dönerek iyi niyetini kanıtlaması gerektiğini söyledi.



Kuzey Kore, nükleer konularda Amerikan Başkanı Obama'nın özel temsilcisiyle yapılan görüşmeler neticesinde tarafların altılı görüşmeleri başlatma konusundaki görüş ayrılıklarının azaldığını açıklamıştı.



Pyongyang, uzun menzilli füze denemelerine yönelik tepkilerin ardından Nisan ayında altılı görüşmelerden çekilmişti.



Mayıs ayında yapılan bir diğer füze denemesinin ardından Birleşmiş Milletler Pyongyang'a yeni yaptırımlar getirmişti.