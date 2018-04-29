T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kuzey Kore: ABD Başkanı Trump bize savaş ilan etti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD Başkanı Donald Trump'ı "ülkesine savaş ilan etmekle" suçladı. New York'ta gazetecilere konuşan Kuzey Koreli bakan, Amerikan savaş uçaklarını düşrme haklarını saklı tuttuklarını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD Başkanı Donald Trump'ı "ülkesine savaş ilan etmekle" suçladı.

New York'ta gazetecilere konuşan Ri Yong-ho, Amerika savaş uçaklarını düşrme haklarını saklı tuttuklarını söyledi.

Ri Yong-ho, bu hakkın ABD uçakları Kuzey Kore hava sahasında değilken bile uygulanabileceğini belirtti.

Kuzey Koreli bakan, uluslararası toplumun savaş ilanının "açık bir şekilde ABD tarafından geldiğini hatırlaması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında kullandığı ifadeler sonrası Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'yu eleştirmişti.

Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yaparak, eğer bu dili kullanmaya devam ederlerse Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve dışişleri bakanının daha fazla ortada olamayacaklarını söylemişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun buna yanıtı ise New York'tan ayrılırken geldi.

Ri Yong-ho, "Trump'ın savaş ilanının ardından, Kuzey Kore tüm operasyon seçeneklerini masaya koyacaktır" dedi.

ABD ve Kuzey Kore yetkilileri giderek artan ertlikte karşılıklı savaş ifadeleri içeren açıklamalar yapıyor.

Uzmanlar ise artan gerginliğe karşın iki ülke arasında savaş ihtimalini az görüyor.

Pyongyang yönetiminin son nükleer denemesi sonrası BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uyguylanmasına onay vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ABD Başkanı Donald TrumpNew YorkKuzey KoreliAmerikanYorkRi Yong-ho AmerikaYong-hoABDKuzey KoreKoreliBaşkanı Donald Trump CumartesiBirleşmiş Milletler Genel KuruluKuzey Kore

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24