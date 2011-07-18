Kuzey Kıbrıs'tan Güney'e 30 MW'lık güç aktarımı başladı!

T24- Enerji Bakanı Taner Yıldız, askeri üste meydana gelen patlamanın ardından elektrik sıkıntısı yaşayan Güney Kıbrıs'a Kuzey Kıbrıs'tan güç aktarımının başladığını açıkladı.





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Enerji Bakanı Sunat Atun ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Taner Yıldız, Güney Kıbrıs'ta geçen hafta meydana gelen patlamanın ardından elektrik üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle adanın kuzeyinden güneyine elektrik tedarikinin söz konusu olduğunu belirterek, "Şu an itibariyle 20 ila 30 MW'lık bir güç aktarımı var. Bu önceki gün başladı" dedi.

Geçen hafta Güney Kıbrıs'taki bir askeri üste meydana gelen patlamada, adanın güneyindeki en büyük santral da zarar görmüş ve sıcak hava nedeniyle elektrik tüketiminin en yüksek seviyede olması nedeniyle de elektrik sıkıntısı başgöstermişti.

Atun ise adanın kuzeyinde yeterli ölçüde enerji bulunduğunu ve talep fazlasını güneye sunduklarını belirterek, "Talebin yüksek olduğu zamanlarda 50 MW'lık, talebin düşük olduğu anlarda 100-120 MW'lık bir enerji aktarımı olabilir. Şu an için geceleri ortalama 16 MW, gündüzleri ortalama 20 MW'lık bir enerji tedariki sağlanmıştır. Teknik yetersizlikler nedeniyle miktarlar bu şekilde gerçekleşti. Teknik yetersizliklerin giderilmesiyle birkaç gün içinde Güney Kıbrıs daha fazla miktarlar alabilecek" dedi.

Atun, bugüne kadar Avrupa Birliği nezdinde katıldığı pek çok toplantıda adada ortak bir iletim merkezi kurulması çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Bu çağrıyı birçok defa ilettim, eğer buna olumlu yaklaşılmış olsaydı, bugünkü koşullarda durum daha kolaylaşırdı. Bu son durum, ortak aklın ve vizyonun yerleşmesi gerektiğini vurgulamıştır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:





Ortak elektrik üretiliyor





"Kıbrıs bir ada ve adada iki kesim var. Ama iki kesim elektriğini münferit olarak üretiyor. Bu da adada enerji üretimini kırılgan ve riskli hale getirdi. Adada ortak bir iletim merkezi olması ve müşterek olarak idare edilmesi, üretim yetersizlikleri halinde talebi sağlıklı yönetebilecek bir merkez olmasını sağlayacaktır. Bu daha önce kaale alınmadı ama bu arıza gösterdi ki bu acilen değerlendirilmeli."





İhalelere ambargo engeli





Güney Kıbrıs'a elektrik tedarik ederken ticari değil insani kaygılarla hareket ettiklerini belirten Atun, "Ancak sağlanan enerjinin üretim maliyeti düzeyinde bir karşılığı olmuştur. Ancak ambargolar nedeniyle akaryakıt ve santraller konusunda uluslararası ihale açamıyoruz. Bu yüzden maliyetlerimiz bölge ülkelerine göre nispeten yüksektir" dedi.





Erdoğan Ada'ya gidiyor





Ada için yapılan master planı çerçevesinde bir ortak iletim merkezi kurulması önerisi getirdiklerini hatırlatan ve Güney Kıbrıs'ı bu öneriyi değerlendirmeye davet eden Yıldız, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yarın adanın kuzeyine yapacağı ziyaret sırasında enerji alanında yeni bir anlaşmanın imzalanmasının beklenmediğini de açıkladı.