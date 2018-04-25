Kuzey Kıbrıs'ta Akkuyu Nükleer Santrali eylemi

Türkiye’de yaşam savunucularının ve meslek odalarının karşı çıktığı Akkuyu Nükleer Santralı’na Kıbrıs’tan da tepki geldi. Kıbrıslılar nükleere karşı yarın insan zinciri oluşturacak.

Kıbrıs’ta yaşam savunucuları, siyasi parti ve kitle örgütü üyeleri Mersin’de inşa edilmek istenen Akkuyu Nükleer Santralına karşı basın açıklaması yaptı. Kıbrıslılar yarın nükleere karşı insan zinciri oluşturmaya hazırlanıyor. Birgün'de yer alan habere göre birçok ülkenin nükleer enerji politikalarını gözden geçirmeye başladığı süreçte Türkiye’nin güney kıyısında bulunan Akkuyu Nükleer Enerji Santralı’nın resmi olarak inşa edilmeye başlanmasının Kıbrıs için bir tehdit oluşturduğunun belirtildiği açıklamada, “Bu noktada Kıbrıs’ın Akkuyu’ya Ankara’dan ve Türkiye’deki birçok büyük ilden daha yakın olduğunu vurgulamak gerekmektedir” denildi.

"Santral korkunç bir felaket"

Kıbrıslıların aktif bir deprem bölgesinde inşa edilmekte olan Akkuyu Nükleer Santralı’nın işler hale gelmesi durumunda oluşacak tehlikenin farkında olması gerektiğini vurguladıkları açıklamada şöyle denildi:

“Radyasyon sızıntısı durumunda oluşacak hasar nükleer santralın yüzlerce kilometre çevresini etkileyecektir. Çernobil’de olduğu gibi yüzlerce insan sağlık sorunları yaşayacak ve bu yüzden ölecektir. Ancak riskler teknik sorunlardan dolayı oluşacak kazalardan hatta depremden dolayı meydana gelebilecek olanlardan ibaret değildir. Böylesi bir santralın normal işleme sürecinde bile radyoaktif atıkların nasıl saklanacağı, deniz suyunun ısınmasının yaratacağı termal kirlilik gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.



Önümüzdeki yıllarda oluşacak enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjilerle (esas olarak güneş enerjisiyle) karşılanabileceğine inanıyoruz. Yukarda anlatılan riskler 10 Ocak 2015’te yapılan Nükleer Santraller Konferansı’nda bilimsel olarak analiz edilmiş ve tartışılmıştır. Yalnızca Türkiye’de değil, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Bölgesi’nde yapılması planlanan ya da inşa halinde olan nükleer santralların işler hale gelmesi durumunda yalnızca Kıbrıs’ın değil, Türkiye’nin kendisinin ve diğer komşu ülkelerin de yüksek risk altında olacağı tespit edilmiştir. Bu santrallar ülkemiz Kıbrıs için korkunç felaketlere yol açabilecektir.”

"Tüm nükleer santrallara karşıyız"

Yaşam savunucuları, siyasi örgütler ve kitle örgütleri olarak, Kıbrıs’ın her yerinden yurttaşlarla birlikte Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformunun aktif katılımıyla Mayıs 2015’te hazırlanan Nükleerden Arındırılmış bir Akdeniz için Lefkoşa Deklarasyonu’nunun hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Değerli adamıza yakın yerlerde inşa edilmesi planlanan nükleer santrallara karşı olan duruşumuzu tekrar ilan ediyoruz. Bu duruşumuzun yalnızca Akkuyu’ya değil var olan veya inşa edilecek olan tüm nükleer santrallere karşı olduğunu da vurguluyoruz. Toplumumuzun farkındalığını artırmayı ve çabalarımızı Kıbrıs içinde ve dışında sürdürmeyi amaçlıyoruz. Mücadelemiz ancak bu nükleer santralların bölgemizdeki inşası durduğunda sona erecektir."

Açıklamada son olarak yarın, saat 19.00-21.00 arasında Lefkoşa Ledra Sokağı’ndaki (Uzun yol) barikatta oluşturulacak insan zincirine katılım çağrısı yapıldı.