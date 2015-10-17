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Deutsche Welle

Kuzey Kıbrıs'a tartışmalı su projesi

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a su taşıyacak proje tamamlandı. Vanalar törenle açıldı, adaya su ulaştı. Proje, Kıbrıslı Rumlar tarafından eleştiriliyor. Türkler ise barış sürecine katkı sunmasını umuyor.

17 Ekim 2015 18:37


Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan alınacak yıllık 75 milyon metreküp su, Türkiye tarafı 24 km, deniz geçişi 80 km ve Kuzey Kıbrıs tarafı 3 km olmak üzere toplam 107 km uzunluğundaki boru hattı vasıtasıyla Kuzey Kıbrıs'taki Geçitköy Barajı'na aktarılacak.

Alaköprü Barajı'ndan alınan su, Deniz Geçişi İsale Hattı'na verilmeye başlandı ve adaya su ulaştı.

Projeyle Kuzey Kıbrıs'ın 50 yıllık su ihtiyacının karşılanacağı belirtiliyor. Adaya ulaştırılacak yıllık 75 milyon metreküp suyun 38 milyonu içme suyu, 37 milyonu ise sulama amaçlı kullanılacak.

Müzakere sürecini nasıl etkiler?

Kıbrıs liderleri Ada'da on yıllardır devam eden bölünmüşlüğe son vermek için bir süredir yeniden görüşüyor.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, "Türkiye'den, Anamur'dan Geçitköy'e akacak olan bu su Kıbrıs'ın üretimini artıracak. Sarı olan rengimiz gerçek anlamda bizi yeşil bir adaya döndürecek" açıklamasını yaptı.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nden tepki

Kıbrıslı Rumlar ise su projesine tepki gösteriyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ile işgal bölgeleri arasında denizaltından borularla su bağlantısının uluslararası hukuku ve Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarını ihlal ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "bunun, işgal bölgelerinin Türkiye bünyesine dahil edilmesini, işgalin güçlenmesini ve Kıbrıs üstündeki Türk nüfuz ve denetimini en üst noktaya getirmeyi hedefleyen yasadışı bir eylem olduğu" görüşü dile getirildi.

'Güneye su verirlerse barışın gelmesine yardımcı olur'

AP Ajansı'nın görüşlerine başvurduğu Kuzey Kıbrıslı İlhami Yıldız (57), "Bu proje Kıbrıs'ın hayrına olacak. Hem kuzey hem de güney sudan yararlanabilecek" dedi.

Lefkoşalı Ferhan Kul (76) ise, "Güneye de su verirlerse bu barışın gelmesine yardımcı olur" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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