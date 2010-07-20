Kuzey Kıbrıs'a su taşınacak

T24 -

İmzaların atılasıyla, Türkiye'den KKTC'ye borularla yılda 75 milyon metreküp su taşınmasını öngören projenin de ilk adımı atılmış oldu.

Anadolu Üniversitesi Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da onur konuğu olarak hazır bulundu.



İmza törenine KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC'de bulunan TBMM heyeti ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı da katıldı.





PROJE 4 YILDA TAMAMLANACAK



Törende, proje hakkında katılımcılara, Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti Müşaviri Bekir Karaduman bilgi verdi.



Buna göre, Mersin'in Anamur ilçesindeki Dragon Çayı üzerinde yapılacak Alaköprü Barajı'ndan KKTC'ye borularla yılda 75 milyon metreküp su getirilecek. Üç aşamada tamamlanacak projenin ilk ayağı olan Alaköprü Barajı'nın ihalesine çıkılırken, bu barajdan alınacak su Girne yakınlarındaki Geçitköy Barajı'na aktarılacak. Dört yılda tamamlanması hedeflenen projenin yaklaşık 450 milyon dolar olan maliyeti Türkiye tarafından karşılanacak.





CUMHURBAŞKANI EROĞLU: SU VE ELEKTRİK



İmza töreninin ardından konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, siyasete girdiği günden beri KKTC'ye su getirilmesi projesinin tartışıldığını ve başbakanlığı boyunca da Türk Başbakanları ile bu konuyu görüştüğünü anlattı.



Projenin ihale safhasına girmiş olmasının önemine işaret Eroğlu, AK Parti iktidarına teşekkür etti. Projenin kaynağının hazırlanıp ihaleye çıkma aşamasına gelmesinin, projenin 4 yıl içinde tamamlanacağının göstergesi olduğunu belirten Eroğlu, ''KKTC için iki stratejik öneme haiz proje var, bunlardan biri su, biri de elektrik'' dedi.



Eroğlu, elektrik konusunda KKTC’nin bugün kendi kendine yetmesine rağmen, gelişmekte olan turizm ve ekonomik faaliyetler dikkate alındığında deniz altından gelecek elektriğe de yakın zamanda ihtiyaç duyulacağına işaret etti.



Türkiye'den gelen elektrik ve su ile KKTC'nin daha süratle kalkınan bir ülke durumuna geleceğini ifade eden Eroğlu, Türk hükümetine teşekkür etti.





KKTC BAŞBAKANI KÜÇÜK: BARIŞ SUYU İÇİN İLK İMZALAR



KKTC Başbakanı İrsen Küçük de ''Yaklaşık 50 yıllık özlemimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz'' diyerek sözlerine başladı.

Küçük, 20 Temmuz 1974'de Mehmetçiğin Kıbrıs'a gelip Mücahitle buluştuğunu ve buna Barış Harekatı dendiğini, bugün de Barış Suyunun KKTC’ye gelmesi için ilk imzaları attıklarını söyledi.





BAKAN ÇİÇEK: HEPSİNE BEDEL BİR İMZA



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de ''Zaferle sonuçlanan Barış Harekatının yıl dönümünde anlamlı bir tören gerçekleştiriyoruz'' diyerek, siyasi hayatı boyunca sayısız metnin altına imza attığını, ancak gururla bugün attığı imzanın hepsine bedel olduğunu vurguladı.

Türk askerinin anlaşmalardan kaynaklanan hakkını kullanarak 20 Temmuz'da gerçekleştirdiği harekatın ismi gibi adaya barış getirdiğine dikkati çeken Çiçek, ''Attığımız imza ise Barış Suyu Projesidir. Bir temenni vardır: 'Su gibi aziz ol' diye... İnanıyoruz ki su gibi aziz olacak bu proje Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimize, eğer kalıcı barış sağlanabilirse de tüm ada halkına önemli bir kaynak olacak'' dedi.



Tüm Türk hükümetlerinin arzusu olan bu projeyi hayata geçirmenin kendilerine kısmet olduğunu ifade eden Bakan Çiçek, kısa süre sonra istasyonun vanasını açıp, ovalara su verme imkanını elde etme dileğinde bulundu.





İLİŞKİLER MENFAAT İLİŞKİSİ DEĞİL



Çiçek, suyun tüm dünyada, özellikle de Ortadoğu coğrafyasında önemli ve stratejik bir meta olduğuna dikkati çekerek, Türkiye olarak Kıbrıs ile ilişkilerde gönülden geleni yapmaya çalıştıklarını, ilişkilerin menfaat ilişkisi olmadığını vurguladı.

Türkiye-KKTC ilişkilerinin ''ekonomik bir kısım varlıklara göz dikilerek kurulmuş ilişkiler olmadığını'' kaydeden Çiçek, ''İlişkilerimiz kardeşlik ilişkisidir, derin bir ilişkidir. Su gibi aziz bir ilişkidir'' şeklinde konuştu.







LEFKOŞA-GÜZELYURT YOLUNUN 3. ETABI AÇILDI



Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun iki gidiş ve iki geliş olarak genişletilen 16 kilometrelik 3. etabı törenle hizmete açıldı.



Yılmazköy yakınlarındaki törene KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, KKTC'den bakanlar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı ve TBMM heyeti ile diğer yetkili ve davetliler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan Başbakan Küçük, ''Sabahtan beri birçok mutlu işe ya yol verdiklerini ya da açılışını yaptıklarını'' belirterek, ''yıllardan beri bekledikleri Anavatandan gelecek suyun resmen anlaşmasını da imzaladıklarını, ardından elektrik geleceğini'' kaydetti.



Başbakan Küçük, ülkelerin kalkınmışlığı için altyapısına bakmak gerektiğini kaydederek, dıştan yatırım çekilmek isteniyorsa, yol, su, enerji altyapının tamamlanmasının önemine işaret etti.

Anavatan Türkiye’nin bu altyapıları bir bir gerçekleştirdiğini ifade eden Küçük, duble yolların 128 kilometreye ulaştığını, hedeflenen Gazimağusa-İskele yoluyla 150 kilometreye çıkacağını, bunların önemli yatırımlar olduğunu anlattı.





GÜZELYURT'A TÜRKLÜK DAMGASI



Bu altyapılarla dünyaya bir mesaj daha verildiğine işaret eden Başbakan Küçük, Annan Planıyla Güzelyurt’un Rumlara verileceğini, ancak Güzelyurt’a yapılan bu yatırımlarla buraya bir kez daha ''Türklük damgası'' vurulduğunu belirtti.





BARIŞA GİDEN YOL OLSUN



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ise yolun ''barışa giden yol'' olması ümidini dile getirdi.



Hizmetin hayırlı ve uğurlu olmasını, kazasız belasız bir yol olmasını dileyen Çiçek, Kıbrıs’a her geldiğinde benzeri altyapı yatırımlarının açılışını yaptıklarına işaret etti.



Su ve yol olmadan medeniyet kurup yaşatmanın mümkün olmadığını kaydeden Çiçek, Türkiye’nin KKTC’de yaşayan kardeşlerinin altyapı yatırımlarını gidermek istediğini söyledi.

Adaya barış gerçekleşirse, ayrı bir hayat ve zenginlik kazandıracak bir projeyi de bugün imzaladıklarını hatırlatan Çiçek, Türkiye’den KKTC’ye su ve elektrik geleceğini, bunların üretim ve refahı da artıracağını kaydetti.



Cemil Çiçek, ''Bunun için de yola ihtiyaç var. Her türlü kötülüğün başı yolsuzluktan geçiyor zaten. Dolayısıyla bu yol, ümit ediyorum ki barışa giden de bir yol olacaktır'' diye konuştu.



Bu yıl ulaştırma sektörüne 65 milyon TL kaynak ayırdıklarını belirten Cemil Çiçek, tümünün harcanması imkanı olmasını diledi. Hedeflerinin, adanın bir başından bir başına rahatlıkla ulaşılabilecek, yüksek standartta yollar inşa etmek olduğunu belirten Çiçek, emeği geçen herkese teşekkür etti ve yolun hayırlı olmasını diledi.



