Kuzey Kıbrıs'a yabancı sermaye ilk kez Karpaz Gate Marina ile geldi

Kuzey Kıbrıs'ta yabancı sermaye ile açılan ilk işletme olan Karpaz Gate Marina tanıtım toplantısı salı günü yapıldı. Toplantıda Doğu Akdeniz bölgesi ve Kıbrıs'ta turizm sektörün işleyişi ve önündeki engellemelere yönelik bir çok noktaya değinildi.

Marina projesinin amacının Kuzey Kıbrıs'a ve Doğu Akdeniz bölgesinde turizmin geliştirilmesi olduğu aktarıldı. Atilla Aksoy yaptığı açıklamada, yat turizmi ve Akdeniz turizmi ile ilgili genel verileri aktardı.

Yat turizmi Doğu Akdeniz'e açılıyor

Dünya turizminin %36'sının Akdeniz'de gerçekleştiğini belirten Aksoy, yat turizminde ise Akdeniz'in avrupa yatçıları için önemli bir çekim bölgesi olduğunu belirtti. Akdeniz'de 700 bin yat olduğunu fakat marinaların bu kapasite karşılamaktan çok uzakta olduğunu söyleyen Aksoy, mevcut marina kapasitesinin 400 bin olduğunu belirtti. Bu marinaların %75'inin Fransa, İtalya ve İspanya'da olduğunu belirten Aksoy, Türkiye'de de marina sektörünün yükselişe geçtiğini, bir çok yeni marinanın açılmakta olup bu marinaların lüks tüketici'yi cezbedebilecek seviyede olduğunu aktardı.

Doğu Akdeniz bölgesinin yatçılardan tarafından henüz çok ilgi görmediğini belirten Aksoy, bunun değişebileceğini, ancak yatçılar için yetkin marinaların açılması gerektiğini kaydetti. Bu açıdan, mevcut bağlama rakamları açısından Türkiye'nin güçlü bir durumda olduğunu belirten Aksoy, 13.300 bağlama kapasitesinin bölgedeki bir çok ülkeden fazla olduğnu kaydetti. buna göre, Yunanistan marinaları 6.500 bağlama kapasitesi ile çalıştığını belirtirken, Kıbrıs'ın ise bağlama kapasitesi olduğunu aktardı.

'Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası finans sisteminden kopukluğu yatırımı zorlaştırıyor'

Marina'nın Kuzey Kıbrıs'a gelen ilk yabancı sermaye olduğuna dikkat çekilen toplantıda İngiliz sermayedarlerin böyle bir yatırımı nasıl gerçekleştirdikleri de aktarıldı. Tanıtımda yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs'ta yatırım ile ilgili en büyük zorluk adada sağlam bir finans sisteminin olmayışı. Kuzey Kıbrıs bankalarının dünya finans sistemi ile ilişik halde olmaması, bölgeye gelen sermayederlerin kredi taleplerinin karşılanmasını zorlaştırıyor. Bu sebeple Karpaz Gate Marina'nın herhangi bir kredi ya da teşvik almadan kişisel sermaye yolu ile finanse edilmiş. Aynı şekilde marina'nın yapıldığı alanın da kiralanması, arsaya ipotek sisteminin bulunmadığı adada sermayedarların ellerinde bulunan tek seçenek olduğu belirtildi.