Kuzey İrlanda'da hastane kapasiteleri doldu: Hastalar otoparkta tedavi edildi

Kuzey İrlanda’da artan Koronavirüs vakaları sağlık sistemini zor durumda bıraktı. Hastaneler önünde oluşan kuyruklar çok sayıda hastanın otoparkta bekleyen ambulanslarda tedavi edilmesine neden oldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Kuzey İrlanda’da hastanelerin doluluk oranı yüzde 104 noktasına ulaştı. Bazı bölgelerde hastane önünde oluşan kuyruklar nedeniye hastalar ambulanslarda tedavi edildi.

Hastane sırasında bulunan bir hasta, doktor görmek için 10 saat beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Britanya, Koronavirüs kısıtlamalarını Noel için hafifletmeyi düşünürken İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da uzmanlar, hafiflemenin hastaneler üzerinde çok daha ağır bir yük oluşturacağı konusunda uyarıyor.