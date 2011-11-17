-Kuzey Irak'tan Van'a 200 prefabrik ERBİL (A.A) - 17.11.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim lideri Mustafa Barzani adına faaliyet gösteren Barzani Vakfı, Van'da meydana gelen depremzedeler için 200 prefabrik ev gönderdi. Bölgedeki işadamlarının desteğiyle hazırlandığı belirtilen 200 prefabrik evin yüklendiği kamyonlar, Erbil'de düzenlenen bir törenin ardından yola çıktı. Törene bölgesel yönetime bağlı "Parastin" İstihbarat Başkanı Mesrur Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Aydın Selcen ile yetkililer ve davetliler katıldı. Törende konuşan "Parastin" başkanı Barzani, prefabrik evleri Van'daki depremzedelede göndermekten mutlu olduklarını belirterek, bu yardımın zor durumdaki insanlara ulaşması için çaba harcayan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Barzani, "Geride bıraktığımız yüzyılda bizim halklarımız defalarca zulme uğradı ve komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Özellikle Türkiye'ye sığındılar. Onlar da bize her türlü yardımı yaptı. Bizler bu yardımları unutmadık. Bugün de sıra bizde. Biz de bu yardımı yapmak zorundayız. Bu durumda bize şunu gösteriyor, bizim geleceğimiz ve bizim kaderimiz ve bizim geçmişimiz bir" diye konuştu. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Aydın Selcen de, anlamlı yardım nedeniyle Türkiye adına teşekkür ettiğini bildirdi. Selcen, şöyle devam etti: "İyi dost kötü günde, belli olur. Bölge hükümeti de iyi bir dost olduğunu gösterdi. Sayın Barzani, Başbakanımızı aradı ve 1 milyon dolar para yardımı yapıldı. Bunların miktarı değil niyeti önemli. Aramızda ortak bir sınır var, sınırdan öte tarihimiz ortak. Sizler de bizi her zaman, zor zamanınızda bizi yanınızda hissedeceksiniz. Bizler de gösterdiğiniz bu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz."