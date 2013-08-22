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Dünya

Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkiyatı patlama sonucu durduruldu

Kuzey Irak'tan Türkiye 'ye petrol taşıyan boru hattı sadece son iki ayda tam 37 kez bombalı saldırıya uğradı

22 Ağustos 2013 16:09

Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan boru hattının Irak'ta kalan kısmına dün üç ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Petrol boru hattının inşa edildiği günden beri en büyük saldırı olduğu bildirilen patlamalar sonucu boru hattından petrol sevkiyatı durdu.

El Arabiya'nın haberine göre, dün sabaha karşı Ninova ve Kerkük yakınlarında düzenlenen ve koordineli olduğu bildirilen üç ayrı bombalı saldırı sonucu boru hattında büyük hasar meydana geldi.

Iraklı yetkililer olayı 2003'ten beri düzenlenen en büyük bombalı saldırı olduğunu açıkladı. Kuzey Irak'tan Türkiye 'ye petrol taşıyan boru hattı sadece son iki ayda tam 37 kez bombalı saldırıya uğradı.

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