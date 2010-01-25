Kuzey Irak'tan Mardin'e Kürdoloji ziyareti

T24 - Artuklu Üniversitesi, Irak'ın kuzeyinden 3 üniversitenin rektörünü ağırladı. Kürdoloji de dahil işbirliği için yapılan görüşmelerde, Kuzey Irak'ta Türk Dili Edebiyatı ve Tarihi bölümlerinin de açılması gündemde.





Irak'ın kuzeyinde bulunan 3 üniversitenin rektörleri, Mardin'e geldi.



Rektörler, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay ile görüştü.



Dohuk Üniversitesi Rektörü Dr. Asmat Khalid, Süleymaniye Üniversitesi Rektörü Ali Saed Mohammed ve Erbil Üniversitesi Rektörü Muhammed Sadık, Mardin Artuklu Üniversitesi'ni ziyaret etti.



Üniversite girişinde konuk rektörleri karşılayan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Omay, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkoloji, Kürdoloji, Geleneksel İslam Sanatları, tarih ve mimarlık gibi alanlarda işbirliği geliştirilmesi konusunda konuk rektörlerle görüşme yapacaklarını söyledi.



Orta Doğu ülkelerindeki üniversitelerle eğitim alanında karşılıklı anlaşmalar yapma çabasında olduklarını ifade eden Rektör Omay, Irak'ın kuzeyindeki Duhok ve Süleymaniye kentlerinde Türk Dili Edebiyatı ve Tarih bölümlerinin kurulması için konuk rektörlerle temas halinde bulunacaklarını bildirdi. Rektörler daha sonra basına kapalı olarak görüştü.



Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından basın mensuplarına dağıtılan yazılı açıklamada, ''2007'de kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi, vizyonu ve Yaşayan Diller Enstitüsü kurulma kararı gereği, komşu ülkeler İran ve Suriye ile imzalamış olduğu akademik ve bilimsel işbirliği protokollerinin ardından Irak ile de bir işbirliği geliştirme çalışması başlatmıştır'' denildi.

